Bayram tatilinde MÜBEV’e ilgi yoğun oldu

Didim Belediyesince Apollon Tapınağı etrafında düzenlenen Apollon Takı Festivalinde açık olan Mübadele ve anı evi, dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı.

Didim Belediyesi tarafından tarihi Apollon Tapınağı etrafında bu yıl ilki düzenlenen Apollon Takı Festivali kapsamında Yoran Mübadele ve anı evi ziyaretçi akınına uğradı.

9 Günlük Ramazan Bayramı tatili ve Apollon Takı Festivali, boyunca on binlerce yerli ve yabancı turistin ilgi odağı mübadele evi oldu. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay projeleri arasında yer alan, Geçmişin izlerini günümüze taşıyan önemli tarihi binalardan birisi olan Mübadele Evi’nde sergilenen bir çok objeyi inceleyen ziyaretçiler, Türk-Yunan nüfus mübadelesi, Yoran mübadilleri ve Didim’in kent belleği ile ilgili görüntüleri izleyerek, evi gezme fırsatı buldular. Yoran-Didim kültürünün tüm dünyaya tanıtımının sağlandığı bu büyük proje için Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’a teşekkür eden ziyaretçiler, yörenin tarihi için son derece büyük ve önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Didim’in kültürüne ve geçmişine ışık tutan Yoran Mübadele ve Kültür anı evi ilgi odağı olmasından dolayı, memnuniyetlerini dile getiren Başkan Atabay, ziyaretçilere teşekkür etti.