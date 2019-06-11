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Bayram tatilinde İstanbul Havalimanı rekora koştu

İstanbul Havalimanı'nda 31 Mayıs-9 Haziran Ramazan Bayramı tarihleri arasında 12 bin 204 uçuşta toplam 1 milyon 776 bin 965 yolcu seyahat etti.

11 Haziran 2019 Salı 15:08
Bayram tatilinde İstanbul Havalimanı rekora koştu

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayram tatilinde İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu ve uçuş sayılarını duyurdu.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "31 Mayıs-9 Haziran tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı döneminde; 12 bin 204 uçuşta, 1 milyon 776 bin 965 yolcumuzu ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek bayramlarda da daha fazla yolcumuzla bayram sevincini yaşamayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda, söz konusu dönemde 6 bin 121'i gelen, 6 bin 83'ü giden olmak üzere 12 bin 204 uçuşta, 898 bin 721'i gelen, 878 bin 244'ü giden olmak üzere toplam 1 milyon 776 bin 965 yolcunun seyahat ettiğine dair tabloyu paylaştı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:08
  1. İstanbul
  2. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu
  3. istanbul havalimanı

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