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Bayram tatilinde Gümüşhane’yi 60 bin kişi gezdi

Son yıllarda yapılan yatırımlarla, tarihi ve doğal güzellikleri, yaylalarıyla turizmde adından söz ettiren Gümüşhane’de 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde turistik tesisleri ziyaret eden turist sayısı belli oldu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:25
Bayram tatilinde Gümüşhane’yi 60 bin kişi gezdi

Son yıllarda yapılan yatırımlarla, tarihi ve doğal güzellikleri, yaylalarıyla turizmde adından söz ettiren Gümüşhane’de 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde turistik tesisleri ziyaret eden turist sayısı belli oldu.


Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki tabiat parkları ile Karaca Mağarası ve Torul Kalesi Cam Seyir terasını 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 58 bin 65 kişi ziyaret etti.


Yenilenecek olan İstanbul seçimleri nedeniyle şehre gelmeyen gurbetçi ve okulların tatil olmaması ve havanın tatil boyunca zaman zaman yağışlı olması gibi olumsuz etkenlere rağmen yaklaşık 60 bin kişinin ziyaretçi kaydı tutulan tesisleri ziyaret etmesi olumlu karşılanırken, kayıt alınmayan yerlerle birlikte bu sayının 100 binin üzerinde olduğu değerlendiriliyor.


Alınan bilgilere göre 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde DKMP bünyesinde işletilen Şiran ilçesi Seydibaba köyü sınırlarındaki Tomara Şelalesi Tabiat Parkını 17 bin 915, Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarındaki Limni Gölü Tabiat Parkını 15 bin 237, Kürtün ilçesi Yeşilköy köyü sınırlarındaki Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkını 4 bin 900, İl Özel İdaresi şirketi marifetiyle işletilen Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içerisindeki Karaca Mağarasını 9 bin 259, Torul Belediyesi tarafından işletilen Torul Kalesi Cam Seyir terasını ise 10 bin 754 kişi ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:25
  1. doğa

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