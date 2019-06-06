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Bayram tatilinde Gölcük Tabiat Parkı’nda insan seli yaşandı

Ramazan Bayramı tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen binlerce tatilci, Bolu’nun doğal güzelliklerinden olan Gölcük Tabiat Parkı’na akın etti.

06 Haziran 2019 Perşembe 16:39
Bayram tatilinde Gölcük Tabiat Parkı’nda insan seli yaşandı

Ramazan Bayramı tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen binlerce tatilci, Bolu’nun doğal güzelliklerinden olan Gölcük Tabiat Parkı’na akın etti. Tabiat Parkı yolunda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.


Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı Ramazan Bayram’ı tatilinde binlerce tatilcinin akınına uğradı. Doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin 4 mevsim ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı’nda, tatillerini deniz kenarında değil de yeşilliğin içinde geçirmek isteyen tatilciler göl çevresinde tur atarak keyifli anlar yaşadı.


Göl kenarında bulunan iskelede hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, kiralanabilen bisiklet ve golf arabalarıyla da göl çevresinde tur atarak temiz havanın tadını çıkardı. Piknik alanlarını dolduran tatilciler, sabahın erken saatlerinde Gölcük’e gelerek mangallarını yaktı.


Bolu’nun eşsiz güzelliği Gölcük Tabiat Parkı’nda tatillerini geçirmek isteyen vatandaşlar, yol güzergahında kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Bazı tatilciler araçlarını yol kenarına bırakarak Tabiat Parkı’na yürümeyi tercih etti.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:39
  1. doğa
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