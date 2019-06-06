Bayram tatilinde Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne yoğun ilgi

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Hayvanat bahçesini bayramın birinci gününde 125 bin kişi ziyaret etti.

9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne akın etti. 300 türden 7 bin kadar hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi bayramda da büyük ilgi gördü.

Adana’dan Gaziantep’e gelen ziyaretçi, “İlk defa geldik. Çok büyük bir yer. Çok temiz ve yoğunluk çok fazla” dedi.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni bayramın birinci gününde 125 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne 9 günlük bayram tatili boyunca Gaziantep’ten, çevre illerden, ülkelerden ziyaretçiler gelmeye başladı. Bayramın birinci günü yaklaşık 125 bin kişiyi ağırladık. 9 günlük bayram boyunca 1 milyon kişinin gelmesini hedefliyoruz. İnşallah Gaziantep Hayvanat Bahçesinde kelebekler, safari parkımız, akvaryumlarımız, fok gösterilerimiz ve zooloji müzemiz insanların büyük ilgisini çekmektedir. Gaziantep Hayvanat Bahçesi herkesin gelip görmesi gerektiği Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü ve dünyanın dördüncü en büyük hayvanat bahçesidir. Ayrıca Avrupa’da doğurganlık oranı en yüksek hayvanat bahçelerinden bir tanesidir” diye konuştu.