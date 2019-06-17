0553 313 94 23

Bayram tatilinde Erdek’e 96 bin 427 araç giriş yaptı

Kaymakan Ekrem Çalık, bayram tatili boyunca Erdek’e 96 bin 427 aracın giriş yaptığını açıkladı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:12
Bayram tatilinde Erdek’e 96 bin 427 araç giriş yaptı

Kaymakan Ekrem Çalık, bayram tatili boyunca Erdek’e 96 bin 427 aracın giriş yaptığını açıkladı.


Erdek’tealınan güvenlik ve asayiş tedbirleriyle vatandaşların ramazan bayramı tatilini huzurlu ve güvenli bir ortamda geçirmeleri sağlandı. Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, geride bıraktığımız 9 günlük bayram tatilini değerlendirdi. Bayram için Erdek’i tercih eden tatilcilerin, ilçede huzurlu ve güvenli bir ortamda tatil yaptığının altını çizen Kaymakam Çalık, “İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde ramazan bayramı öncesi günlük ilçemize giriş yapan araç sayısı ortalama 4 bin araç iken, ramazan bayramı boyunca günlük ortalama 10 bin araç olmuştur. Bayram tatilinin en yoğun günü 15 bin 149 araç ile 5 Haziran 2019 Çarşamba günü ölçülmüş, Bayram tatili boyunca toplam 96 bin 427 araç giriş yapmıştır. Ramazan bayramı tatili boyunca trafik tedbirleri yönünden mevcut olan 1 trafik ekibine, 1 ekip ve 1 Şahin motoru takviye edilerek, bayram tatilinin trafik yönünden huzur içerisinde geçirilmesine yönelik yoğun çaba harcanmıştır. Polis sorumluluk bölgesinde ölümlü trafik kazası yaşanmazken, 3 adet yaralamalı trafik kazası gerçekleşmiş olup bu kazalarda 5 vatandaşımız yaralanmıştır. 106 araç ve sürücüsüne toplam 30 bin 885 TL ceza tatbik edilmiş, 18 araç trafikten men edilmiştir. Alkollü araç kullanan ve drift yapan 8 sürücünün belgesi gececi olarak geri alınmıştır” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 17:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılmaz, Balkanlar’dan bronz madalya ile döndü
    1. Yılmaz, Balkanlar’dan bronz madalya..
    2. 2019 okula başlama yaşı kaç? Okula..
    3. "Kaleci Antrenör Eğitimi" Samsun’da..
    4. VakıfBank’tan enflasyona endeksli yeni..
    5. Dünyayı korkutan nükleer yarış!..
    6. Bulanık’ta trafik kazası: 1 ölü
    7. Üniversite öğrencileri yerli..
    8. Ihlamur ne zaman toplanır? Ihlamurun..
    9. ‘Gri’ kategoride aranan 3 terörist..
    10. Aylardır aranan ceset kayalıklarda..
    11. Tire Devlet Hastanesine uluslararası..
    12. Vali’den Başkan Yanmaz’a hayırlı olsun..
    13. Malgaç Köprüsü’ndeki Kuva-yi Milliye..
    14. TİM Olağan Genel Kurulu’ndan..
    15. Havuz ve denize girenlere "kulak..
    16. Gaziosmanpaşa'da feci yangın! 200'e..
    17. Etkili yağmur ağaçları devirdi
    18. Söke Ovası Sulama Birliği’nde işten..
    19. Adıyaman’da silahlı kavga: 1 yaralı
    20. Bolu’da sağanak yağış su baskınlarına..
    21. Mecliste ’su zammı’ gerginliği
    22. Reklam müdürü hayatını kaybetti
    23. Mustafa Denizli İran’a gitti
    24. İlk bin ihracatçı arasında..
    25. Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama..
    26. Jandarmaya anlamlı hediye
    27. İngiliz bakandan ABD Başkanı Trump'a..
    28. 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve..
    29. Harem sahilinde yaklaşık iki ay önce..
    30. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!