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Bayram tatilinde Bodrum’u, Çeşme’yi bırakıp Eskişehir’e geldiler

Ramazan Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük bayram tatilinde binlerce yerli ve yabancı turist; Bodrum, Çeşme, Kuş Adası gibi tatil bölgelerine gitmek yerine Eskişehir’de bulunan Sazova Bilim ve Kültür Parkı’na akın etti.

06 Haziran 2019 Perşembe 10:34
Bayram tatilinde Bodrum’u, Çeşme’yi bırakıp Eskişehir’e geldiler

Ramazan Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük bayram tatilinde binlerce yerli ve yabancı turist; Bodrum, Çeşme, Kuş Adası gibi tatil bölgelerine gitmek yerine Eskişehir’de bulunan Sazova Bilim ve Kültür Parkı’na akın etti.


İç Anadolu Bölgesi’nin en çok turist çeken şehirlerinden biri olan Eskişehir, bayram tatiliyle birlikte sezona hızlı bir giriş yaptı. Tatili fırsat bilen vatandaşlar şatosu ve gemisi ile ün yapmış Sazova Bilim ve Kültür Parkı’nı tercih etti. Kocaeli, Sakarya, İstanbul ve Ankara gibi birçok şehirden parkı görmek için gelen vatandaşlar, bilet gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sinem Ekinci isimli park çalışanı, hafta sonları 5-6 bin olan ziyaretçi sayısının bayramlarda iki katına çıktığını söyledi. Ekinci, "Masal şatosunda 6 senedir çalışıyoruz ve 6 senedir de buraya yoğun bir ilgi var ziyaretçiler tarafından. Bayramlarda ve özel günlerde ziyaretçi sayısı kapasitesinin üzerine çıkıyor. Normalde hafta sonları 5-6 bin ziyaretçi ağırlıyoruz. Ziyaretçi sayımız bayram zamanlarında 2 katına çıkıyor, daha da fazlalaşıyor. Gizemli yolculuk turumuz var çocuklarımızı ağırladığımız. Burada orman bekçisi ve periyle yola çıkıyor çocuklar. Efsaneler diyarında da Türk kültürü masalcılarının robotları var. Onlardan hikayeler dinliyorlar. Giriş katta da satış mağazalarımız, fotoğraf çekinilecek alanlar var" dedi.



"Tatilin bir gününü Eskişehir’de değerlendirdik"


Sakarya’dan ailesiyle birlikte Eskişehir’e gelen Harun Taşkent, şehri çok beğendiklerini ifade etti. Taşkent, "Kız kardeşim, annem ve eşimle bayram tatilinin bir gününü Eskişehir’de değerlendirmek istedik. Sakarya’dan geliyoruz ve ilk defa geliyoruz buraya. Çok beğendik burayı. Masal şatosunu gezdik. Balmumu Müzesi ve tarihi Odunpazarı evlerini gezip turumuzu sonlandıracağız" diye konuştu.



"Burayı çok güzel buldum"


Kocaeli’nden arkadaşı ile birlikte gelen Derya Yılmaz ise şunları söyledi:


"Normalde çalışıyorum. 2-3 günlük tatilim vardı buraya gelerek değerlendirelim dedik. Daha önce Eskişehir’e gelmiştik ama Sazova’ya gelmemiştik. Burayı çok güzel buldum. Gerçekten güzel yapmışlar efsane bir yer olmuş. Her yer ilgimi çekti. Şato, masal gemisi, müzeler ve özellikle sualtı dünyası çok güzel. Birbirinden farklı hayvanları görmek güzeldi."

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 10:34
  1. kültür
  2. bilim
  3. odunpazarı

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