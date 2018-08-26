Bayram tatilin acı bilançosu: 142 ölü, 951 yaralı

17 AĞUSTOS CUMA: 11 ÖLÜ, 45 YARALI

İHA'nın haberine göre, Aydın Zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi; 1 ölü, 7 yaralı, Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, Kastamonu’da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, Bursa’da zincirleme kaza: 1 ölü, çok sayıda yaralı, Uşak’ta otomobil bisiklete çarptı: 3 yaralı, KONYA Otomobil sulama kanalına uçtu, yaşlı çift hayatını kaybetti, MANİSA Kaldırımda yürüyen anne-kıza otomobil çarptı; anne ve kızı öldü: 2 ölü, Ordu’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı, Karabük Otomobiller çarpıştı: 4'ü çocuk 7 yaralı, Başkent’te trafik kazası: 4 yaralı, Ordu'da kaza: 3 yaralı, İnegöl'de feci kaza: 1 ölü, 15 yaralı

18 AĞUSTOS CUMARTESİ: 10 ÖLÜ, 40 YARALI

Sivas Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 6 yaralı, Sivas Lastiği patlayan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı, Niğde’de trafik kazası: 1 çocuk öldü, 1 yaralı, Aydın’da trafik kazası; 1 ölü, Kontrolden çıkan motosiklet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, Gercüş'te trafik kazası: 2 yaralı, Balıkesir’deki kazada 1 kişi hayatını kaybetti, Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı, Çorum'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, Birecik’te zincirleme kaza:1 yaralı, Darende’deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı, Bursa Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü, 1 ölü, Elazığ’da trafik kazası: 6 yaralı, ardin'de trafik kazası: 1 yaralı, Afyonkarahisar kaza: 3 ölü, 6 yaralı, Bolu’da kavşaktan dönen otomobil kamyonla çarpıştı: 5 yaralı,

19 AĞUSTOS PAZAR: 20 ÖLÜ, 135 YARALI

Yalova Önce ağaçlara sonra bariyerlere çarparak durabildi: 2 yaralı, Mersin'de feci kaza; 1 ölü, 4 yaralı,Bursa Alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 3 yaralı, Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı, Midyat’ta trafik kazası: 3’ü çocuk 7 yaralı, Ceylanpınar’da trafik kazası: 1 ölü, Elazığ Otomobil park halindeki tıra çarptı:3 ölü Bingöl Traktör uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, Manisa'da otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, Elazığ Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı, Mardin Kömür yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, Denizli Otomobil çarpan şahıs havada taklalar attı: 1 yaralı, Kırıkkale Zincirleme trafik kazası: 9 yaralı, Yozgat Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 5 yaralı, Kayseri Askerlerin içinde bulunduğu otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı, Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı: 5 yaralı Elazığ 3 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında, Eskişehir Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: 1 ölü, Kahramanmaraş Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı.Tavşanlı'da trafik kazası: 13 yaralı, Konya Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 5'i çocuk 10 yaralı, Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, Sivas'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı, Balıkesir Otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı, Van'da trafik kazası: 2 yaralı, Bartın Valisi Nusret Dirim: “Şu ana kadar tespit edilen 3 ölü, 19 yaralı var” Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı, Sakarya Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1’i ağır 3 yaralı, Yalova Otobanda bariyerlere ok gibi saplandı: 3 kişi öldü,Bafra'da kaza: 1 yaralı, Van'da trafik kazası: 4 yaralı, Uşak’ta trafik kazası: 1 ölü, Sakarya’da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

20 AĞUSTOS PAZARTESİ: 10 ÖLÜ, 57 YARALI

Kastamonu Dereye yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: 1 ölü, Çorum Otomobil beton bloğa çarptı : 5 yaralı, Adana Lokomotif hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 ölü, Antalya Yayla dönüşü trafik kazası 2 ölü 3 yaralı, Adıyaman İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı, Manisa'da motosiklet kazası: 1 ölü, Zonguldak Kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, Kocaeli Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü, kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti: 1 ölü, Karaman Tatilden dönen ailenin bulunduğu kamyonet takla attı: 1 ölü, 3 yaralı, Sungurlu'da trafik kazası: 3 yaralı, Karabük Otomobil takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı, Konya Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti: 1 ölü, Uşak’ta faciadan dönüldü: 9 yaralıKocaeli Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı, Samsun'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil takla attı: 4 yaralı, Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı, Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı, Gümüşhane'de iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı,

21 AĞUSTOS SALI: 6 ÖLÜ, 178 YARALI

E-5’te takla atan araçtaki kişi hayatını kaybetti: 1 Ölü, Osmaniye Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı, Çorum Bayram sabahı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı, Uşak Ortalığı savaş alanına çevirip kaçtı: 4 yaralı Horasan’da trafik kazası: 8 yaralı, Bilecik Hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı, Düzce’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı, Kartal'da otomobil ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı,Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı, Şanlıurfa Bayram harçlığını harcayamadan otomobil çarptı: 1yaralı, Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı, Tunceli’de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı,Samsun Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı, Balıkesir Otomobilde can pazarı: 4 yaralı, Samsun’da trafik kazası: 5 yaralı, Antalya’da 6 araç birbirine girdi: 11 yaralı,Sakarya’da pat pat kazası: 8 yaralı, Karabük Otomobil ineğe çarptı: 3 yaralı, Bursa'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı,

22 AĞUSTOS ÇARŞAMBA: 18 ÖLÜ, 92 YARALI

Kocaeli TEM’de 9 araç birbirine girdi: 6 yaralı, Adıyaman Virajı alamayan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı, Bayramda feci kaza: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı, Adıyaman Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı,Kırıkkale Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı, Gümüşhane Tatile giden aile kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı,Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı, Bingöl'de feci kaza: 6 ölü, 9 yaralı, Antalya Virajı alamayan hafif ticari araç çaya uçtu: 3 yaralı, Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı, Samsun'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4 yaralı, Çorum İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, Samsun'da patpat şarampole yuvarlandı: 3 yaralıNiğde Kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı, Kırıkkale Piknik yolunda traktör devrildi: 25 yaralı, Kütahya Atıntaş'ta trafik kazası: 1 yaralı, Malatya Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı, Kütahya Emet’te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

23 AĞUSTOS PERŞEMBE: 10 ÖLÜ, 140 YARALI

Zonguldak’ta 3 araç birbirine girdi: 6 yaralı, Konya Motosikletle otomobil çarpıştı: 10 yaralı, Malatya Bakan Konvoyunda kaza: 4 polis yaralı, Samsun Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı, Karaman (Özel) Bayram ziyaretinden dönen aile kaza yaptı: 6 yaralı, Adana’da feci kaza: 1 ölü, İstanbul E-5’te arka arkaya kaza: 1 ölü, 3 yaralı, Beyoğlu’nda 4 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye kameraya yansıdı: 4 yaralı Denizli Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı, Amasya 3 aracın çarpıştığı kazada 5 yaralı, Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı, Kütahya Otomobil kullanan 15 yaşındaki çocuk kaza yaptı: 1 yaralı Iğdır Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı, Malatya Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı, Tosya’da trafik kazası: 2 yaralı, Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı Adıyaman Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı, Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı, Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, Adıyaman Otomobil domuza çarptı: 2 yaralı, Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı, (Özel) Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı, Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı, Kastamonu’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı, Kabataş’ta servis minibüsü tramvaya çarptı: 1 yaralı, Batman Gercüş'te trafik kazası: 4 yaralı, Fethiye-Antalya yolunda otobüs yoldan çıktı: 25 yaralı, Rize’de trafik kazası: 1 ölü Gediz'de trafik kazası: 1 yaralı, Zonguldak Otomobille tarım aracı çarpıştı: 6 yaralı, Antalya Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, Van’da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı, Ters dönen araçtan sağ çıktılar: 4 yaralı, Kırşehir'de trafik kazası: 2 yaralı, Silivri’de araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı, Adana Otomobil kanalete uçtu: 2’si ağır 5 yaralı, Mardin Nusaybin'de trafik kazası: 1 yaralı, Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı,

24 AĞUSTOS CUMA: 11 ÖLÜ, 98 YARALI

Muğla Seydikemer’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti: 1 ölü, Kulu'da trafik kazası: 1 yaralı, Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı, çORUM Nişan dönüşü facia: 5 ölüOrdu'da trafik kazası: 6’sı çocuk 10 yaralı, Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı, Adıyaman Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, Ordu’da patpat kazası: 1 ölü, 1 yaralı, Ordu'da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti: 1 ölü, Adıyaman Otomobil ata çarptı: 3 yaralı, Kayseri iki otomobil çarpıştı: Bir otomobilden 9 yaralı çıktıGaziantep Minibüsün çarptı motosikletin sürücüsü öldü: 1 ölü, Elazığ Otomobil takla atta: 4 yaralı, Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı: 10 yaralı, Diyarbakır Otomobil kamyonun altına girdi: 1’i ağır 3 yaralı, Kocaeli İki otomobil kafaya çarpıştı: 5 yaralı, Sinop’ta trafik kazası: 6 yaralı, Sinop'ta traktör kazası: 1 ölü, Fethiye'de Zincirleme Kaza 8 Yaralı, Kırıkkale Bayram dönüşü zincirleme trafik kazası: 6 yaralı, Samsun’da tırın çarptığı traktörde bulunan yaşlı adam öldü: 1 ölü, Şanlıurfa Yolcu minibüsü otomobil ile çarpıştı: 4’ü ağır 10 yaralı, Gaziantep Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı, Tokat Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 yaralı,

25 AĞUSTOS CUMARTESİ: 18 ÖLÜ, 131 YARALI

Gaziantep Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araca çarptı: 14 yaralı, Zonguldak’ta trafik kazası; 1 ölü 2 yaralı, Didim-Söke yolunda kaza; aynı araçtaki 5 kişi yaralandı,Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı, Samsun'da otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü,1 yaralı, Erzincan'da facia: 3'ü çocuk 7 ölü, 3 yaralı, Hayvana çarpmamak için kaza yaptılar: 1’i ağır 4 yaralıNevşehir’de trafik kazası: 5 yaralı, Gaziantep 8 kişinin yaralandığı kaza sonrası can pazarı, Samsun Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı, Kırşehir'de Trafik Kazası 2 ölü 1 yaralıDenizli Kontrolden çıkan araç mezarlık girişine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı, Konya’da minibüs devrildi: 2 ölü, 5 yaralı, Niğde Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 9 yaralıSakarya İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı, Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı, Çorlu’da bayram dönüşü kaza: 2 ölü, 5 yaralı. Denizli’de can pazarı yaşandı: 6 yaralı, Kontrolden çıkan 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı, Adıyaman İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı, Gaziantep Halk otobüsü ile ticari taksi çarpıştı: 18 yaralı, İzmir İlk önce arabaya sonra levhaya çarptı: 2 ağır yaralı, Kayseri Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı, Aksaray’da otomobil takla attı: 5’i çocuk 9 yaralı Diyarbakır Kaza sonrası tarlaya uçan otomobilde 1'i ağır 4 kişi yaralandı, Zonguldak Kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı,

26 AĞUSTOS PAZAR: 5 ÖLÜ, 35 YARALI

Uşak’ta trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı, Diyarbakır Yaralılara müdahaleye giden ambulans kazaya karıştı: 7 yaralı, Hatay Park halindeki tıra çarpan sürücü hayatını kaybetti: 1 ölü, İzmir Metrelerce sürüklendiler, bir genç feci şekilde can verdi: 1 ölü, 1 yaralı, Malatya İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, Uşak’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı, İstanbul Bayram tatili dönüşünde feci kaza: 10 yaralı, Sivas'ta otomobil ile pikap çarpıştı: 5 yaralı