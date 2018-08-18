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Bayram tatili yine zehir oldu!

9 günlük bayram tatilinin ilk gününde meydana gelen kazalarda 10 kişi öldü, 58 kişi de yaralandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:53
Bayram tatili yine zehir oldu!

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan önlemlere karşın yollarda yine çok sayıda kaza meydana geldi. Dün mesai bitiminden bugün saat 16.00’ya kadar meydana gelen 16 kazada, 10 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, dün mesai bitimi sonrası memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek için yollara düştü. Trafikte yoğunluk yaşanırken, ülkenin dört bir yanından yine kaza haberleri gelmeye başladı. Dün saat 18.00'den gece yarısına kadar Manisa'da 2, Ordu, Bursa ve Düzce'de meydana gelen 5 ayrı kazada, 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Tatilin ilk günü olan 18 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'ya kadar ise 11 kaza meydana geldi. Antalya ve Çorum'da 2'şer, Adıyaman, İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Niğde ve Malatya'da meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:53
  1. Düzce
  2. Ordu
  3. Niğde
  4. Manisa
  5. Malatya
  6. İzmir
  7. Çorum
  8. Bursa
  9. Balıkesir
  10. Aydın
  11. Antalya
  12. Adıyaman
  13. Kurban Bayramı

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  • SEFERIMOSEFERIMO1 sa önce
    BAYRAM BITENE KADAR KAZALARDA 200 KISI ÖLÜR TÜRKIYEDE KOCAMAN 350 MILYONLUK AVRUPADA SENEDE TRAFIK KAZALARINDA 89 KISI ÖLÜYOR TÜRKIYEDE BAYRAM TATILINDE 200 KISI ÖLÜYOR TÜRKIYENINCOBANLARI VE PICLERI ARABA KULANIRSA BÖYLE OLUR BASKALARI ARABA KULANMASINI BILMEZ TURKO ROKET GIBIDIR CABUK GEBERIR ARADAKI FARK BURDA INSANLAR KENDILERINE ACIMADIKTAN SONRA BEN NIYE .
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