0553 313 94 23

Bayram tatili sonrası oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’da bayram tatili sonrası ilk iş gününde yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:41
Bayram tatili sonrası oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’da bayram tatili sonrası ilk iş gününde yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafikte araç kuyruklarının oluştuğu gözlendi. Oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.


İstanbul’da bayram tatilinin sonu ermesiyle birlikte ilk iş gününde vatandaşlar yollara akın etti. Sabah saatlerinde sürücülerin direksiyon başına geçmesiyle yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş yollarında trafiğin yoğun olduğu ve araç kuyruklarının oluştuğu gözlendi.


Bayram tatili sonrası yollarda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mitsubishi Electric'ten yapay zekalı konuşma tanıma teknolojisi
    1. Mitsubishi Electric'ten yapay zekalı..
    2. Haziran ayının lider markası Netflix
    3. Basketbol 1. Ligi play-off final..
    4. AK Parti'den ortak yayın konusunda..
    5. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun..
    6. Türkiye'den İzlanda'ya nota
    7. Kınık Köyü kaldırım taşlarına kavuştu
    8. Her unutkanlık demans değil
    9. İzlanda’ya nota verildi
    10. Borsa haftaya düşüşle başladı
    11. Bayram tatilinde Yürüyen Köşk’ü 2 bin..
    12. Skandalda ikinci perde! 'Özür dile'..
    13. Vanset’ten şiirli gece
    14. 20 dakikalık operasyonla terlemeye son
    15. Bayramda kaza bilançosu ağır oldu
    16. 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
    17. Başkan Yıldırım, vatandaşlarla daima..
    18. Elazığ’da trafik uygulaması, 19 araca..
    19. Bayram tatilinde Bolu Dağı Tüneli..
    20. Bakan Soylu: "Bayramın 9 günlük..
    21. Katmerciler'den 2,2 milyon dolarlık..
    22. Denizde arama çalışmaları sürüyor
    23. Nazlı Hilalim Benim Bayrağım Çocuklar..
    24. (Özel) 5 kafadar tertibin 22 yıl..
    25. "Bir Okurgezer’in Not Defteri" raflarda
    26. TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ticari..
    27. Eskişehir Fizyomer Terapia Sağlık..
    28. Bıçaklama olayına karıştığı iddia..
    29. Bayram tatili sonrası oluşan trafik..
    30. UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz