Ramazan ayının 13.günü geride kalırken milyonlar bayramın ne zaman idrak edileceğini araştırmaya başladı. Peki, bayram tatili bu sene kaç gün olacak?

Bayram tatili kaç gün ne zaman başlayacak? Ramazan bayramı tatili 9 gün mü 2022

Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. 1 Mayıs Pazar günü arife günü olarak geçirilecek. 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba ramazan bayramı idrak edilecek. 5 Mayıs Perşembe günü ise mesai başlayacak. Bu sebeple pek çok kişi hafta sonu tatiliyle bayram tatilinin birleştirilme ihtimali olup olmadığını araştırıyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Son kabine toplantısının ardından da bu konuda bir açıklama yapılmadı.

Kurban bayramı ne zaman?

Kurban bayramının ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. Kurban bayramının 1.günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk gelecek.

8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Cumartesi Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Pazar Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Pazartesi Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Salı Kurban Bayramı 4.gün