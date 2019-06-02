0553 313 94 23

Bayram tatili için memleketlerine giden aile kaza yaptı: 3 yaralı

Düzce’de bayram nedeniyle memleketlerine giden ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlık alana uçtu.

02 Haziran 2019 Pazar 13:46
Bayram tatili için memleketlerine giden aile kaza yaptı: 3 yaralı

Düzce’de bayram nedeniyle memleketlerine giden ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlık alana uçtu. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.


Kaza; öğle saatlerinde D-100 Karayolu Beylice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul’dan bayram tatili nedeniyle memleketleri Kastamonu’ya doğru Nuri Karahasan idaresindeki 10 V 4419 plakalı otomobil ile yola çıkan aile, D-100 Karayolu Beylice mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarında bulunan çöplere çarpan otomobil, yol kenarında bulunan ağaçlık alana uçtu.


Kazada sürücü Nuri Karahasan’ın eşi Saadet ve kızı Yasemin Karahasan ile torunu Sude İri yaralandı.


İlk müdahaleyi çevredekilerin yaptığı yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Yaralılara yardım eden Hatice Zengin Özdemir; yolda ilerlerken kazayı gördüklerini ve kazazedeleri otomobilden çıkarttıklarını belirterek, “Duman çıktığını görünce aracın yanına gittik. Yaralıların arabadan çıkmasına yardım ettik. Daha sonra 112’yi aradık. Arkada oturan kişiler yaralıydı, öndeki iki kişiyi kemer kurtardı. Herkesin emniyet kemeri takması lazım. Bu konuda bilinçli olmamız lazım” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 13:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Kılınç belediye personeliyle bayramlaştı
    1. Başkan Kılınç belediye personeliyle..
    2. Orhaneli’de gençler Kur-an’ı Kerim ile..
    3. Kocaeli'de otomobille hafif ticari..
    4. Yaralı martıya suni teneffüs ve kalp..
    5. Türk Hava Yolları'ndan yılın rekoru
    6. Ümraniye Belediyesi, geleneksel..
    7. Binali Yıldırım müjdeyi verdi: Staj..
    8. Beşiktaş Divan Kurulu eski Üyesi Hasan..
    9. Böyle eziyet görülmedi
    10. ABD’ye vize başvurularında yeni dönem!
    11. THY'den yılın rekoru
    12. Develi’de Yüz Çocuğa Bayram Sevinci
    13. ikizdere yaylalarınaelektrik..
    14. Teröristlerin kullandığı 3 katlı..
    15. Muş’lu işadamları Bursa’daki iftarda..
    16. Kırşehir’de kaza: 2 yaralı
    17. İran'da Hamaney'e hakaretten..
    18. Kapıkule’de tarihi rekor: tam bin 161..
    19. Köpek korkusundan ağaca çıkan kediyi..
    20. Avşar’ın bayram mesajı
    21. Kars’ta sağanak yağmur caddeleri göle..
    22. Gürkan’ın bayram mesajı
    23. Güngör Caddesi asfaltlanıyor
    24. Mavi Bayraklı plajlar temizleniyor
    25. Gıda imalathanelerine denetim
    26. İş adamı İzzet Gören’in bayram mesajı
    27. Bingöl’de ruhsatsız ve kaçak yapılara..
    28. Kazada hayatını kaybeden eşinin yerine..
    29. Ramazan sohbetleri sona erdi
    30. Başkan Dağtekin’den Ramazan Bayramı..
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür