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Korona Virüs

Bayram tatili için İstanbul’dan memleketine gitti, 2 bin nüfuslu mahalle karantinaya alındı

İstanbul’da işçi olarak çalışan bir kişi, bayram tatili için 3 gün önce memleketi olan Şanlıurfa’nın Akçale ilçesine bağlı Ohali Mahallesi’ne gitti. Rahatsızlanması üzerine koronavirüs testi yapılan şahıs, pozitif çıkan sonuç neticesinde tedaviye alınırken, 2 bin 110 nüfuslu mahalle de karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:56:00 -

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Ohali Mahallesi, bayram tatili için İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs çıkınca karantinaya alındı.

2 bin nüfuslu mahalle karantinaya alındı

İstanbul'da işçi olarak çalışan adı açıklanmayan bir kişi, bayram tatili için 3 gün önce memleketi Akçakale'ye bağlı Ohali Mahallesi'ne geldi. Rahatsızlanınca hastaneye gitti. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan işçi, tedaviye alındı. Bu gelişme üzerine 2 bin 100 nüfuslu Ohali Mahallesi de karantinaya alındı.

İhtiyaçları Vefa Sosyal Destek grubu karşıladı

Giriş-çıkışların kapatıldığı sınırın sıfır noktasındaki mahallede yaşayanlara, Vefa Sosyal Destek grubu hijyen ve gıda maddesi götürdü.

Sınırda görev yapan güvenlik güçlerine de maske ve dezenfektan takviyesi yapıldı.

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