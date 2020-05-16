Bayram tatili için İstanbul’dan memleketine gitti, 2 bin nüfuslu mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Ohali Mahallesi, bayram tatili için İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs çıkınca karantinaya alındı.

2 bin nüfuslu mahalle karantinaya alındı

İstanbul'da işçi olarak çalışan adı açıklanmayan bir kişi, bayram tatili için 3 gün önce memleketi Akçakale'ye bağlı Ohali Mahallesi'ne geldi. Rahatsızlanınca hastaneye gitti. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan işçi, tedaviye alındı. Bu gelişme üzerine 2 bin 100 nüfuslu Ohali Mahallesi de karantinaya alındı.

İhtiyaçları Vefa Sosyal Destek grubu karşıladı

Giriş-çıkışların kapatıldığı sınırın sıfır noktasındaki mahallede yaşayanlara, Vefa Sosyal Destek grubu hijyen ve gıda maddesi götürdü.

Sınırda görev yapan güvenlik güçlerine de maske ve dezenfektan takviyesi yapıldı.