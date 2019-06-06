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Bayram tatili dönüş trafiği başladı

Ramazan Bayramı tatilinden erken dönmeyi tercih edenler nedeniyle Bolu'da Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanıyor

06 Haziran 2019 Perşembe 19:27
Bayram tatili dönüş trafiği başladı

BOLU (AA) - Ramazan Bayramı tatili için gittikleri memleketlerinden dönenler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturuyor.

Trafiğe takılmamak için Ramazan Bayramı'ndan erken dönmeyi tercih edenler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Bazı bölgelerde ise meydana gelen trafik kazaları nedeniyle zaman zaman trafikte yığılma oluşuyor.

Özellikle Anadolu Otoyolu'nun Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa, Dağkent ve Elmalık ile Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde yoğunluk gözleniyor.

Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Anadolu Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu geçişlerinde trafiğin yarın sabah ve hafta sonu artarak yoğunlaşmasına karşı tedbirlerini artırdı.

Sürücüler, oluşabilecek kazalar nedeniyle trafiğin aksamaması için polis ekipleri tarafından ve yol üzerindeki tabelalarla uyarılıyor.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 19:27
  1. Anadolu Otoyolu
  2. bayram tatili
  3. Bolu

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