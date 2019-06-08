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Bayram tatili bitti, dönüş çilesi başladı

Ramazan Bayramı tatilini Bodrum’da geçiren tatilciler, dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 17:20
Bayram tatili bitti, dönüş çilesi başladı

Ramazan Bayramı tatilini Bodrum’da geçiren tatilciler, dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kilometrelerce oluşan araç kuyruğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bazı tatilcilerin ise dönüş yolunda Bodrum kalesi manzaralı fotoğraf çektirme yarışı renkli görüntüler oluşturdu.


9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde gözde turizm merkezi Bodrum’a gelen yerli turistlerin büyük çoğunluğu, tatillerini bitirip memleketlerine dönmeye başladı. Dün başlayan dönüşler, bugün daha da yoğunlaştı. Tatilin başlamasıyla Bodrum’a geliş istikametinde yoğunluk oluşturan tatilciler, bu sefer gidiş istikametinde yoğunluk oluşturdu. Gümbet Kavşağı, Jandarma kavşağı ve emniyet kavşağında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.


İlçeden ayrılan yerli turistler son kez Bodrum kalesi manzaralı fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Tatillerinin son gününde fotoğraf çektirme yarışına giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.


Trafiğin yoğun olarak yaşandığı Bodrum -Milas karayolunda ise güvenlik güçleri ve trafik ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı. Tatilcilerin geri dönüşlerinin Pazar günü de devam etmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 17:20
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