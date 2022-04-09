Ramazan ayıyla birlikte bayramın ne zamana denk geleceği, bu sene bayram tatilinin kaç gün süreceği araştırılmaya başladı. Peki, bayramda 9 gün tatil var mı?

Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan bayramında kaç gün tatil olacak?

Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba tarihlerinde idrak edilecek. Henüz bayram tatilinin kaç gün olacağına dair bir açıklama yapılmadı. Hafta sonuyla bayram tatili birleştirilirse bu kararın kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyor. Şayet tatil uzatılmazsa milyonlar 5 Mayıs Perşembe günü iş başı yapacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı