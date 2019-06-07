0553 313 94 23

Bayram tatilcileri dönüşe geçti

Ramazan Bayramı tatilcileri dönüşe geçti.

07 Haziran 2019 Cuma 08:50
Bayram tatilcileri dönüşe geçti

Ramazan Bayramı tatilcileri dönüşe geçti. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve “kilit kavşak” olarak adlandırılan Kırıkkale’de, trafik yoğunluğu yaşanıyor.


Ramazan Bayramı’nda tatillerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, geri dönüş içinyollara çıkmaya başladı. 43 ilin bağlantı noktasındaki ’kilit kavşak’ta trafik yoğunluğu yaşanıyor. Emniyet verilerine göre 100 bin aracın geçtiği ’kilit kavşak’da araçlar zaman zaman durma noktasına geliyor. Özellikle Kırıkkale-Samsun Karayolu’nda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar, saatte 40 ile 50 kilometre hızla Doğu’dan Batı’ya ilerleyebiliyor.Kırıkkale-Kayseri Karayolunda ise trafik yoğunluğu normale döndü. Trafik akışının sağlanması içinde D-200 Karayolundaki bazı kavşaklar kapatıldı. Açık olan kavşaklar da ise kırmızı ışık süresi uzatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 08:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) İkinci el mobilyalar çöp yerine ihtiyaç sahipleriyle buluştu
    1. (Özel) İkinci el mobilyalar çöp yerine..
    2. Bakanlık duyurdu! Bombalar HGK ile..
    3. Balıkesir’de 9 FETÖ üyesi ve 4 insan..
    4. İlkyardım hayvanlarda da hayat kurtardı
    5. Zeytinburnu’nda sahte vekaletle daire..
    6. Çarptığı kişinin öldüğünü haberlerden..
    7. Dolar düştü mü? Bayram sonrası dolar..
    8. Serbest piyasada döviz fiyatları
    9. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan..
    10. (Özel) İstanbul’da patronlarını..
    11. Bayram tatilinde Rize’ye turist akını
    12. Efsaneyi duyan geliyor
    13. İnönü Üniversitesi öğretim ve..
    14. Otomobilde ölü bulundu
    15. Edremit’te bar sahibi polislere pitbul..
    16. Yurtta hava durumu
    17. Gaziantep'te trafik kazası: 9 yaralı
    18. Haber az önce geldi! O ilçe kapatıldı
    19. Serbest piyasada döviz açılış..
    20. Türkiye’de örneği olmayan cami ve..
    21. E-5 Karayolunda araç yangını
    22. GÜNDEM / 7 Haziran 2019
    23. Eljif Elmas transferinde büyük kriz!
    24. Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ne..
    25. Uzman Psikolog Esra Ezmeci’den yeni..
    26. Kraftlayner kağıtların ithalatının..
    27. Otomobilin takla attığı yere sonradan..
    28. KGK kararları
    29. Çalıntı kamyonetle, hayvan çaldılar
    30. Alt geçitte intihar girişimini polis..
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı