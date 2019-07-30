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Bayram öncesinde bakır kazan ve tencereler kalaylanıyor

Şanlıurfa’da Kurban Bayramı’nda içinde et pişirilen bakır kazan, tencere ve tavalar ustaların ellerinde 100 derecelik sıcaklıkta kalaylanmaya başlandı.

30 Temmuz 2019 Salı 12:00
Bayram öncesinde bakır kazan ve tencereler kalaylanıyor

Şanlıurfa’da Kurban Bayramı’nda içinde et pişirilen bakır kazan, tencere ve tavalar ustaların ellerinde 100 derecelik sıcaklıkta kalaylanmaya başlandı.


Hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa’da kalay ustaları da zor günler geçiriyor. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar, evlerindeki bakır kazan, tencere ve tavaları ustalara getirerek kalaylatıyor. Hava sıcaklığının yüksek olduğu kentte kızgın ateşle çalışan ustalar da 100 dereceyi aşan sıcakta ekmek parasın için ter döküyor. Kentte tarihi çarşılar bölgesinde yarım asrı aşkındır mesleğini sürdüren ve Ömer Yalyanç, kendisine ait küçük bir dükkanda vatandaşlar tarafından getirilen bakır kapları ocaktaki ateşi körükleyerek kalaylıyor. Kalaylanan bakır tencere ve kapların içinde yapılan yemeklerin şifalı olduğunu belirten Yalyanç, Kurban Bayramı dolayısıyla işlerinin yoğunluk kazandığını söyledi. Ocaktaki ısıyla birlikte 100 dereceyi aşan sıcaklıkta çalıştığını ve zor şartlar altında mesleğini sürdürdüğünü aktaran usta, mesleği sürdüren az sayıda ustanın kaldığını ve meslekte çırak yetişmediğini ifade etti.


Özellikle kırsalda yoğun olarak kullanılan bakır kazanlar, vatandaşlar tarafından yılda bir kez kalay ustalarına ulaştırılarak kalaylanıyor. Bakır kazanların yanı sıra tencere, tava, bakır tas ve tespsiler de ustaların ellerinde kalaylandıktan sonra tekrar kullanılıyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:00
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