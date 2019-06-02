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Bayram öncesi yaz lastiği satışları 4 kat arttı

GittiGidiyor'un verilerine göre, bu yıl Ramazan Bayramı öncesine denk gelen mayıs ayında 2018'in aynı dönemine kıyasla otomobil lastiği satışları 4 kat artış gösterdi

02 Haziran 2019 Pazar 10:50
Bayram öncesi yaz lastiği satışları 4 kat arttı

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor'un verilerine göre, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre otomobil lastiği satışlarında 4 kat artış yaşandı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, bayram tatiline otomobilleriyle çıkacak olanlar hazırlıklarını tamamladı. Yaz lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte hafta sonu ile 9 güne ulaşan uzun bayram tatili de otomobil lastiği ve otomobil bakımı ürünlerinin satışlarını yükseltti.

GittiGidiyor'un paylaştığı verilere göre, mayısta geçen yılın aynı dönemine oranla otomobil lastiği satışlarında 4 kat artış yaşandı. Aynı dönemde oto yıkama ekipmanları ve temizlik ürünlerinin satışları da 2 kat yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, 9 günlük Ramazan Bayramı öncesi tüketicilerin hazırlıklarını tamamladıklarını gördüklerini belirterek, "Kendi araçlarıyla tatile çıkacak olanlar, güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmek için otomobil temizlik ekipmanları ve ürünleriyle birlikte yaz lastiklerine ilgi gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

1 Nisan’da başlayan yaz lastiği uygulamasının da otomobil lastiği satışlarına etki ettiğini aktaran Elçin, lastik satışlarının geçen yıla göre 4 kat, oto yıkama ekipmanları ve temizlik ürünlerinin de 2 kat arttığını bildirdi.

Elçin, otomobil lastiklerinin sürüş deneyimi için önemine işaret ederek, yaz lastiklerinin yüksek performans lastiği olarak da bilindiğini kaydetti.

Elçin, yaz lastiği seçerken yaşanılan bölgenin iklimine ve otomobillerin üreticileri tarafından önerilen ebatlara dikkat edilmesi gerektiğini de aktardı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:50
  1. GittiGidiyor

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