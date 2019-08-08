TOFED Başkanı Özcan uyardı: Vatandaşlarımız korsan otobüs firmalarından uzak durmalı

Taha Emre Özdeir yeniakit.com.tr

"Ağustos ayının 10'una kadar otobüslerimiz dolu. Açtığımız ek seferler de çok kısa bir süre de tükeniyor." diyen Özcan, "Turizminde hareketli olduğu bir dönemdeyiz. Ek sefer açmak için tur otobüsleri bulurken de zorluk yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İstanbul Esenler Otogarı'nda şuan için bin ek sefer olduğunu belirten Özcan, "Mesela bu sabah İstanbul'dan Muğla'ya saat 06:00'da ek sefer açtık. Araç Muğla'ya gider gitmez geri dönecek. Gidişte de dönüşte de tüm koltuklar kısa sürede doldu." dedi.

'Yolcularımız korsandan uzak durmalı'

Yolcuları korsan seyahat firmalarına karşı uyaran Birol Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yolcular bir araya gelerek açılan minibüs seferleri ile seyahat ediyorlar. Bu seyahatler otogarlar dışında organize ediliyor. İstanbul Vatan Caddesi'nden korsan otobüs kaldırılıyor. Bu adamlar tek şöfor olarak yola çıkıyor ve minibüsleri bakımlı değil. Bu durum kazalara sebebiyet verebilir. Otogarlarda sahte bilet olmaz. İstanbul Esenler Otogarı'nda 343 kayıtlı firma var. Bu firmaların hepsinde T-1 Belgesi bulunuyor. Yolcularımızdan ricamız T-1 belgesi olmayan firmalardan bilet almamaları yönünde. Otogarlarımızdan kalkan otobüslerde iki şoför bulunur. Bu personellerin SRC'si Psikoteknik ve benzeri belgeleri var. Korsan kalkan araçlarda tek şoför olması ile birlikte hiçbir denetimleri yok."