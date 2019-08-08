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TOFED Başkanı Özcan uyardı: Vatandaşlarımız korsan otobüs firmalarından uzak durmalı

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, bayram tatiline gidecek yolculara uyarılarda bulunarak; "Vatandaşlarımız korsan seyahat firmalarından uzak durmalı. Can ve mal güvenliği için T-1 belgeli otobüs firmaları tercih edilmeli." dedi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:45
TOFED Başkanı Özcan uyardı: Vatandaşlarımız korsan otobüs firmalarından uzak durmalı

 Taha Emre Özdeir  yeniakit.com.tr 

"Ağustos ayının 10'una kadar otobüslerimiz dolu. Açtığımız ek seferler de çok kısa bir süre de tükeniyor." diyen Özcan, "Turizminde hareketli olduğu bir dönemdeyiz. Ek sefer açmak için tur otobüsleri bulurken de zorluk yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İstanbul Esenler Otogarı'nda şuan için bin ek sefer olduğunu belirten Özcan, "Mesela bu sabah İstanbul'dan Muğla'ya saat 06:00'da ek sefer açtık. Araç Muğla'ya gider gitmez geri dönecek. Gidişte de dönüşte de tüm koltuklar kısa sürede doldu." dedi. 

'Yolcularımız korsandan uzak durmalı'

Yolcuları korsan seyahat firmalarına karşı uyaran Birol Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yolcular bir araya gelerek açılan minibüs seferleri ile seyahat ediyorlar. Bu seyahatler otogarlar dışında organize ediliyor. İstanbul Vatan Caddesi'nden korsan otobüs kaldırılıyor. Bu adamlar tek şöfor olarak yola çıkıyor ve minibüsleri bakımlı değil. Bu durum kazalara sebebiyet verebilir. Otogarlarda sahte bilet olmaz. İstanbul Esenler Otogarı'nda 343 kayıtlı firma var. Bu firmaların hepsinde T-1 Belgesi bulunuyor. Yolcularımızdan ricamız T-1 belgesi olmayan firmalardan bilet almamaları yönünde. Otogarlarımızdan kalkan otobüslerde iki şoför bulunur. Bu personellerin SRC'si Psikoteknik ve benzeri belgeleri var. Korsan kalkan araçlarda tek şoför olması ile birlikte hiçbir denetimleri yok."    

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:45
  1. Muğla
  2. İstanbul Esenler Otogarı
  3. Kurban Bayramı

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  • sahibinden satlik daihatsu t4sahibinden satlik daihatsu t429 dk önce
    yolcu almiyorsa sirketler,,, ne yapsin millet, korsandan alir.. belki cay kahve servisi olmaz, ama A da B ye götürür. millet trenleri neden kullanmiyor, onlardadami yer sorunu var yoksa, her yere tren olmadigi icin filanmi.

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