0553 313 94 23

Bayram öncesi trafik denetimlerine Vali bizzat katıldı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, İçişleri Bakanlığının talimatı ile İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi alınan trafik tedbirleri ile ilgili yapılan denetimlere katıldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:46
Bayram öncesi trafik denetimlerine Vali bizzat katıldı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, İçişleri Bakanlığının talimatı ile İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi alınan trafik tedbirleri ile ilgili yapılan denetimlere katıldı.


Yol kontrol ve trafik denetimi yapan güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlere katılan Vali Canalp, kontrol noktasında durdurulan sürücüleri trafik kurallarına uyulması yönünde bilgilendirerek, çeşitli uyarılarda bulundu.


Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy köyündeki denetim noktasına gelen Canalp, ekiplerin çalışmalarını yerinde bizzat inceledi. Drone ile yapılan denetim kapsamında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Canalp, sürücüleri bayram tatilinde güvenle seyahat edebilmeleri için bilgilendirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Girne Amerikan Üniversitesi 33. dönem mezunlarını verdi
    1. Girne Amerikan Üniversitesi 33. dönem..
    2. Uçar’dan bayram mesajı
    3. Şehit ailesine vefa
    4. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    5. Türk Ocağı’ndan ‘Kadir İftarı’
    6. Girdiği 100'den fazla savaştan..
    7. Hadislerde dua
    8. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    9. Çan Belediyesi bayram temizliğini..
    10. Polis kurbağa adamlar 500 öğrenciye..
    11. Bu kez boğa güreşi izlemek için değil..
    12. Bir ayet... Bir hadis...
    13. Nusaybin’de trafik kazası, 1 yaralı
    14. Antalya’da belediye çalışanını iftara..
    15. Büyükşehir’den Kadir Gecesi’nde lokma..
    16. Develi Adliyesi’ne 2 Savcı 3 Hakim..
    17. Aydın’da Kadir Gecesi cami cemaati..
    18. Trafiğe bayram boyunca havadan destek
    19. Komşusunun kafasına taş atıp balta ile..
    20. Kapadokya Alan Başkanlığı Resmi..
    21. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    22. Vali Şahin, Mereto eteklerinde kurulan..
    23. Zabıtadan Ramazan Bayramı öncesi..
    24. Başkan Öz’e sürpriz ziyaret
    25. İBB Şehir Hatlarında toplu sözleşme
    26. Belediye binasının yazısı değiştirildi
    27. Gebelik tümörü nedir?
    28. "Orhan Kemal bir umudun yazarıdır"
    29. Mahkûm çocukları sağlık taramasından..
    30. Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti