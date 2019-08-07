0553 313 94 23

Bayram öncesi otobüs bileti satışlarında rekor

Turizm sektörü için oldukça yoğun geçen yaz sezonunda Kurban Bayramı tatilinin yaklaşması bilet satışlarında rekor artışa neden oldu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:49
Bayram öncesi otobüs bileti satışlarında rekor

Turizm sektörü için oldukça yoğun geçen yaz sezonunda Kurban Bayramı tatilinin yaklaşması bilet satışlarında rekor artışa neden oldu. Tatilin kaç gün olacağı konusundaki belirsizliğe rağmen, bayrama sayılı günler kala uçak biletleri tükendi, 5 milyon yolcu ise tercihini otobüsten yana kullanacak.


Kurban Bayramı’nın yaz sezonuna denk gelmesiyle tatili değerlendirmek isteyen milyonlarca insan yola çıkmaya hazırlanıyor. Tatilini şehir dışında geçirecek olanların yoğun talebi karşısında hızla tükenen uçak biletleri ve tatilin yaklaşmasıyla artan bilet fiyatları, özellikle planlarını son günlere bırakanların otobüs firmalarına yönelmesine neden oldu.



Online Satışlar Artıyor


Bayram dönemi için otobüs bileti satışları rekor kırarken, dikkat çeken bir diğer unsur da dijital satışlardaki dev büyüme oldu. Online otobüs bileti satışı yapan obilet.com’un CEO’su Yiğit Gürocak, geçen yıl Kurban Bayramı dönemiyle kıyaslandığında otobüs bileti satışlarında yüzde 100’lük bir artış olduğunu belirtti. Gürocak: “Yaz sezonuna denk gelmelerinden dolayı Türkiye’de seyahatin en yoğun olduğu zaman dilimlerinin bayram tatilleri olduğunu görüyoruz. Kurban Bayramı’nda hem tatil bölgelerine hem de memleketlerine gitmek isteyenlerin yoğun talebi, özellikle otobüs bileti satışlarında geçen yıla oranla rekor bir artışa sebep oldu. Biz son bir haftada 300 bin adet otobüs bileti satışı gerçekleştirdik. Beklentimiz son güne kadar 1 milyondan fazla satış gerçekleştirmek” dedi.



Ek seferler yolda, Karadeniz’e yoğun ilgi var


Her yıl olduğu gibi bu yıl da otobüs firmaları yüzlerce destinasyona ek sefer koymaya hazırlanıyor. Ramazan Bayramındaki 9 günlük tatil için binlerce ek sefer koyan firmaların, beş gün sürecek Kurban Bayramı tatili için de 10 bin ek sefer koymasıyla vatandaşın mağdur edilmemesi planlanıyor. Bu konuda açıklama yapan Yiğit Gürocak; “Bayrama çok az kalmasına rağmen özellikle Bodrum, Antalya, Fethiye, Çeşme gibi popüler tatil yörelerine yoğun ilgi devam ediyor. Ayrıca Karadeniz Bölgesi’ne bilet satışlarımız da arttı. Bunda fındık, çay toplama gibi bölgesel faktörler de etkili. Halkımız bu bayramda otobüs biletine ortalama 95-100 TL para harcadı” dedi.



Son dakikacılar için uçak bileti bulmak zorlaşıyor


Bayram sebebiyle uçak biletleri çok hızlı tükenirken, planlarını önceden yapan vatandaşlar Türkiye genelinde ortalama 250 TL’den başlayan fiyatlarla uçak bileti aldı. Son dakikacılar için ise fiyatlar 350-400 TL arasında değişiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Iğdır’da yol çalışmaları devam ediyor
    1. Iğdır’da yol çalışmaları devam ediyor
    2. Kurban Bayramı öncesi derin dondurucu..
    3. Otomobil ile çarpışan kamyonet yan..
    4. Sabancı'nın konsolide faaliyet karı..
    5. Gerçek bir "Robinson Crusoe" hikayesi..
    6. Otobüslere bayram temizliği yapıldı
    7. Yetenek ve Beceri Merkezi inşaatında..
    8. Bizim Toptan 2019’un ilk yarısında..
    9. Davutoğlu ekibi tehdite başladı:..
    10. Rana Tavansensis kurbağası için..
    11. Ziraat Bankası'nın seracılık kredi..
    12. Şehit Yakut’un ismi Turgutlu’da..
    13. Başkan Altay: "Aşkla çalışmaya devam..
    14. Arçelik'ten "dünyaya saygılı" web sitesi
    15. KARDEMİR 6 aylık net karını 170 milyon..
    16. Yemen’deki selde 11 kişilik ailenin..
    17. Emeklilerden Yargıtay’a isyan!..
    18. Şeker hastalığından ameliyatla..
    19. (Özel) Tüketiciye sahte Kırkağaç..
    20. Sumbas’ta beton yol çalışması
    21. Konya'da DEAŞ operasyonu: 12 kişi..
    22. Bayram yaklaştı, baklava ve çikolataya..
    23. Ljajic Beşiktaş'tan gidiyor mu?
    24. Apaydın: “Trafikte saygı ve jest..
    25. Türkiye’de 3 milyon 643 bin Suriyeli..
    26. Uzlaştırma rekor kırdı
    27. Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı
    28. Rize'de kilosu 600 lira olan karakovan..
    29. Başkan Büyükkılıç’tan KASKİ’ye Hayırlı..
    30. Böyle anne olmaz olsun! Elini matkapla..
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Partili vekilden skandal sözler: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor
    AK Partili vekilden skandal sözler: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”