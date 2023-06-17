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Gündem Bayram öncesi maaş müjdesi
Gündem

Bayram öncesi maaş müjdesi

Yeniakit Publisher
2023-06-17 17:49:00 -
Bayram öncesi maaş müjdesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Emeklilerin maaş ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 17 Haziran itibarıyla hesaplara yatmaya başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklama ile 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı duyurulmuştu.

Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan bildiride 4A (SSK) kapsamındaki emeklilerden ödeme günü 17 ve 18 olanlar için ödemelerin başladığını belirtildi. Ödeme günü 19 ve 20 Haziran olanların ödemeleri ayın 18'de, ödeme günü 21 ve 22 Haziran olanların ödemeleri ayın 19'unda, ödeme günü 23, 24 olanların ödemeleri ayın 20'sinde, 25,26 olanların ödemeleri ise ayın 21'inde yapılacak.

4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler maaş ve ikramiyelerini 22 Haziran'da alacak.

4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilerin maaş ve ikramiyeleri ise 23 Haziran tarihinde ödenecek.
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Bu kapsamda 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiş olacak.

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