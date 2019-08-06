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Bayram öncesi kimsesiz çocukların mutluluğu oldu

Eskişehir’de kuaför Aykut Kızılçay ve ekibi, Kurban Bayramı öncesi Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocukların bayram tıraşını yaparak mutluluklarını paylaştı.

06 Ağustos 2019 Salı 11:00
Bayram öncesi kimsesiz çocukların mutluluğu oldu

Eskişehir’de kuaför Aykut Kızılçay ve ekibi, Kurban Bayramı öncesi Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocukların bayram tıraşını yaparak mutluluklarını paylaştı.


Eskişehir’de kuaförlük mesleğini icraa eden kuaför Aykut Kızılçay ve ekibi oldukça önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Kurban Bayramı öncesinde Çocuk Esirgeme Kurumuna yaptıkları ziyaretle hem çocuklarla sohbet edip hem de saç tıraşlarını gerçekleştiren kuaför Aykut Kızılçay, kimsesiz çocukların yüzünü güldürdü. Bu tür etkinliklere katılmanın gurur verici olduğunu ifade eden Kızılçay, “Bu tarz sosyal sorumluluk projelerine katılmak gerçekten gurur verici. İmkanımız olduğu sürece, elimizden geldiğince bu tarz projelere devam edeceğiz. Diğer kuaför arkadaşlarımızı da bu tür sosyal sorumluluk gerektiren projelere davet ediyorum. Ayrıca bizden desteklerini esirgemeyen Euro Cup Türkiye ekibi ve kuaför Tuncay Gitgör’e teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:00
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