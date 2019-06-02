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Bayram öncesi jandarmadan ‘Uçangöz’le trafik denetimi

Elazığ’da Ramazan Bayramı öncesi jandarma tarafından Uçangöz (drone) ile yapılan uygulamada27 araca cezai işlem uygulanırken, 7 araç trafikten men edildi.

02 Haziran 2019 Pazar 16:32
Bayram öncesi jandarmadan ‘Uçangöz’le trafik denetimi

Elazığ’da Ramazan Bayramı öncesi jandarma tarafından Uçangöz (drone) ile yapılan uygulamada27 araca cezai işlem uygulanırken, 7 araç trafikten men edildi.


Ramazan Bayramıtedbirleri kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Elazığ-Keban- Pertek- Çemişgezek ve Baskil yolu üzerinde ‘Drone’ desteli eş zamanlı trafik uygulaması gerçekleştirdi.Geniş kapsamlı yapılan uygulamaya Trafik, Mobil PTS, Drone ve Asayiş olmak üzere 12 ekipve 30 personel katıldı. 347şahıs ve 213 aracın kontrol edildiği uygulamada 27 araca6 bin 24 TLceza kesilirken 7 araçta trafikten men edildi.


Hız, emniyet kemeri ve genel trafik kuralları hakkında bilgiler verilen uygulamada,Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu davatandaşların bayramını kutlayarak, el broşürü ve çocuklara sürücü seyahat karnesi dağıttı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 16:32
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