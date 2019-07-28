İstanbullulara müjde! FSM bayramdan önce açılacak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları bitti. Yol şerit çizgilerinin çekilmesinden sonra köprü trafiğe açılacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran’da başlayan asfalt yenileme çalışmalarında sona gelindi. Bayramdan önce açılacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada köprünün planlanan tarihten daha önce Kurban bayramı öncesinde trafiğe açılacağını söylemişti.

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