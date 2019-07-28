İstanbullulara müjde! FSM bayramdan önce açılacak
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları bitti. Yol şerit çizgilerinin çekilmesinden sonra köprü trafiğe açılacak.28 Temmuz 2019 Pazar 09:03
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran’da başlayan asfalt yenileme çalışmalarında sona gelindi.
Bayramdan önce açılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada köprünün planlanan tarihten daha önce Kurban bayramı öncesinde trafiğe açılacağını söylemişti.
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