Bayram öncesi İstanbul’da yollar boşaldı İstanbul’da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı.

İstanbul’da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili şehir dışında geçirmek isteyenler dün akşam saatlerinde yola çıktı. Tatilciler gidince İstanbul yolları da boş kaldı. Bugün öğlen saatlerinde E-5 Karayolu’nda herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) verilerine göre saat 13.00’da yüzde 33 olarak görüldü. İlerleyen saatlerde trafik yoğunluğunun yüzde 10’un altlarına düşmesi bekleniyor.

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