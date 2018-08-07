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Emeklilere müjde! Kurban Bayramı için ikramiye tarihleri açıklandı

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihler belli oldu.

07 Ağustos 2018 Salı 14:39
Emeklilere müjde! Kurban Bayramı için ikramiye tarihleri açıklandı

Emeklilere Kurban Bayramı öncesinde ödenecek ikramiyenin tarihi belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 16 Ağustos'ta, Emekli Sandığı emeklilerine ise 17 Ağustos'ta bin TL'lik bayram ikramiyesi ödenecek.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemesi dosya başına bin TL olarak gerçekleştirilmektedir. Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır."

11,7 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK

Bakan Selçuk, Kurban Bayramı için 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine toplam 10,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 14:39
  1. SSK
  2. Bağ-Kur
  3. Kurban Bayramı
  4. Emekli Sandığı
  5. bayram ikramiyesi
  6. çalışma sosyal hizmetler ve aile bakanı zehre zümrüt selçuk
  7. Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

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