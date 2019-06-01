Bayram öncesi engellilerin tekerlekli sandalye sevinci

Kars’ın Kağızman ilçesinde bayram öncesinde engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Kağızman Sosyal Hizmet Merkezi’nce 8 adet akülü, 4 adet normal olmak üzere toplam 12 adet tekerlekli sandalye sahiplerine verildi. Sosyal Hizmetler Merkezi’nde Kağızman Kaymakamı Ercan Öter ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bahri Aydın’dan tekerlekli sandalyelerini alan vatandaşların mutlukları yüzlerine yansıdı. Bayram öncesi tekerlekli sandalyelerini alan vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti.

Bayram öncesi engelli kardeşlerimizi sevindirmek kendileri için çok büyük bir mutluluk olduğuna dikkat çeken Kaymakam Öter, Sosyal Hizmetler Merkezi açılmasının çok büyük faydalarını gördüklerini belirtti. Sosyal Hizmetler Müdürü Bahri Aydın ise Kağızman’da Sosyal Hizmetler Merkezi‘nin açılmasında büyük katkısı olan 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a teşekkür etti. Aydın, “İhtiyaç sahibi yüzlerce vatandaşımıza gerek nakdi gerek bu tür destekler ulaştırdık. Bunlar çok önemlidir” dedi.