Bayram öncesi denetimler sıkı tutuluyor

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi fırınlarda hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı.

Düzce Belediyesi, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı gıdalara ulaşması adına denetim çalışmalarına devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetim incelemelerinde fırın ve pastanelerde hijyenik üretim, gıda güvenliği ile Ramazan Bayramı için tatlı siparişi alan işletmelerin mutfak ve depolarını inceledi. Mevzuata uygun olmayan işletmeler için işlem yapan zabıta ekipleri, işletme sahiplerini uyararak hijyen konusunda hassas davranılması gerektiğini belirtti.

Zabıta Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada “vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşması için denetim çalışmalarımız düzenli periyotlarla devam edecek. Vatandaşlarımızın alış veriş yaptığı yerlerde hijyen kurallarını gözetmelerini ve uymayan işletmeler konusunda bizlere uyarıda bulunmalarını rica ediyoruz. Düzce’nin sağlığı, hepimizin sağlığıdır” ifadelerine yer verildi.