Bayram namazı sonrası devlet milletle bayramlaştı SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki protokol üyeleri bayram namazlarını Atakum Mimar Sinan Camisi’nde kıldı. Namaz sonrası cami içerisinde ve cami avlusunda vatandaşlarla bayramlaşan protokol üyeleri daha sonra kahvaltı yaptı. Bayramlaşmaya ayrıca, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve eski Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı katıldı.

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