Diyanet duyurdu! İşte il il Kurban Bayramı namazı saatleri 2019 yılı Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu. Müslümanlar Ankara'da 06.33, İstanbul'da 06.47, İzmir'de 06.58, Çanakkale'de 06.59 ve Iğdır'da 05.48'de bayram namazını kılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı Kurban Bayramı namazı saatlerini açıkladı. İşte illerdeki bayram namazı saatleri; Adana: 06.27 Adıyaman: 06.14 Afyon: 06.44 Ağrı: 05.53 Aksaray: 06.31 Amasya: 06.20 Ankara: 06.33 Antalya: 06.46 Ardahan: 05.52 Artvin: 05.55 Aydın: 06.56 Balıkesir: 06.53 Bartın: 06.33 Batman: 06.03 Bayburt: 06.03 Bilecik: 06.44 Bingöl: 06.04 Bitlis: 05.58 Bolu: 06.37 Burdur: 06.47 Bursa: 06.48 Çanakkale: 06.59 Çankırı: 06.29 Çorum: 06.24 Denizli: 06.51 Diyarbakır: 06.06 Düzce: 06.38 Edirne: 06.56 Elazığ: 06.09 Erzincan: 06.07 Erzurum: 05.59 Eskişehir: 06.43 Gaziantep: 06.19 Giresun: 06.09 Gümüşhane: 06.06 Hakkari: 05.53 Hatay: 06.25 Iğdır: 05.48 Isparta: 06.45 İstanbul: 06.47 İzmir: 06.58 Kahramanmaraş: 06.20 Karabük: 06.32 Karaman: 06.36 Kars: 05.51 Kastamonu: 06.27 Kayseri: 06.24 Kırıkkale: 06.31 Kırklareli: 06.53 Kırşehir: 06.29 Kilis: 06.21 Kocaeli: 06.43 Konya: 06.37 Kütahya: 06.45 Malatya: 06.13 Manisa: 06.57 Mardin: 06.05 Mersin: 06.30 Muğla: 06.55 Muş: 06.00 Nevşehir: 06.28 Niğde: 06.29 Ordu: 06.11 Osmaniye: 06.24 Rize: 06.01 Sakarya: 06.41 Samsun: 06.17 Siirt: 06.00 Sinop: 06.21 Sivas: 06.17, Şanlıurfa: 06.13 Şırnak: 05.58 Tekirdağ: 06.53 Tokat: 06.18 Trabzon: 06.04 Tunceli: 06.07 Uşak: 06.49 Van: 05.53 Yalova: 06.46 Yozgat: 06.25 Zonguldak: 06.35. Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.24 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.25'te eda edilecek.

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