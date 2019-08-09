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Diyanet duyurdu! İşte il il Kurban Bayramı namazı saatleri

2019 yılı Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu. Müslümanlar Ankara'da 06.33, İstanbul'da 06.47, İzmir'de 06.58, Çanakkale'de 06.59 ve Iğdır'da 05.48'de bayram namazını kılacak.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:49
Diyanet duyurdu! İşte il il Kurban Bayramı namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı Kurban Bayramı namazı saatlerini açıkladı.

İşte illerdeki bayram namazı saatleri;

Adana: 06.27

Adıyaman: 06.14

Afyon: 06.44

Ağrı: 05.53

Aksaray: 06.31

Amasya: 06.20

Ankara: 06.33

Antalya: 06.46

Ardahan: 05.52

Artvin: 05.55

Aydın: 06.56

Balıkesir: 06.53

Bartın: 06.33

Batman: 06.03

Bayburt: 06.03

Bilecik: 06.44

Bingöl: 06.04

Bitlis: 05.58

Bolu: 06.37

Burdur: 06.47

Bursa: 06.48

Çanakkale: 06.59

Çankırı: 06.29

Çorum: 06.24

Denizli: 06.51

Diyarbakır: 06.06

Düzce: 06.38

Edirne: 06.56

Elazığ: 06.09

Erzincan: 06.07

Erzurum: 05.59

Eskişehir: 06.43

Gaziantep: 06.19

Giresun: 06.09

Gümüşhane: 06.06

Hakkari: 05.53

Hatay: 06.25

Iğdır: 05.48

Isparta: 06.45

İstanbul: 06.47

İzmir: 06.58

Kahramanmaraş: 06.20

Karabük: 06.32

Karaman: 06.36

Kars: 05.51

Kastamonu: 06.27

Kayseri: 06.24

Kırıkkale: 06.31

Kırklareli: 06.53

Kırşehir: 06.29

Kilis: 06.21

Kocaeli: 06.43

Konya: 06.37

Kütahya: 06.45

Malatya: 06.13

Manisa: 06.57

Mardin: 06.05

Mersin: 06.30

Muğla: 06.55

Muş: 06.00

Nevşehir: 06.28

Niğde: 06.29

Ordu: 06.11

Osmaniye: 06.24

Rize: 06.01

Sakarya: 06.41

Samsun: 06.17

Siirt: 06.00

Sinop: 06.21

Sivas: 06.17,

Şanlıurfa: 06.13

Şırnak: 05.58

Tekirdağ: 06.53

Tokat: 06.18

Trabzon: 06.04

Tunceli: 06.07

Uşak: 06.49

Van: 05.53

Yalova: 06.46

Yozgat: 06.25

Zonguldak: 06.35.

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.24 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.25'te eda edilecek.   

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:49
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Karabük
  5. Yalova
  6. Iğdır
  7. Ardahan
  8. Bartın
  9. Şırnak
  10. Batman
  11. Kırıkkale
  12. Karaman
  13. Bayburt
  14. Aksaray
  15. Zonguldak
  16. Yozgat
  17. Van
  18. Uşak
  19. Şanlıurfa
  20. Tunceli
  21. Trabzon
  22. Tokat
  23. Tekirdağ
  24. Sivas
  25. Sinop
  26. Siirt
  27. Samsun
  28. Sakarya
  29. Rize
  30. Ordu
  31. Niğde
  32. Nevşehir
  33. Muş
  34. Muğla
  35. Mardin
  36. Kahramanmaraş
  37. Manisa
  38. Malatya
  39. Kütahya
  40. Konya
  41. Kocaeli
  42. Kırşehir
  43. Kırklareli
  44. Kayseri
  45. Kastamonu
  46. Kars
  47. İzmir
  48. İstanbul
  49. Mersin
  50. Isparta
  51. Hatay
  52. Hakkari
  53. Gümüşhane
  54. Giresun
  55. Gaziantep
  56. Eskişehir
  57. Erzurum
  58. Erzincan
  59. Elazığ
  60. Edirne
  61. Diyarbakır
  62. Denizli
  63. Çorum
  64. Çankırı
  65. Çanakkale
  66. Bursa
  67. Burdur
  68. Bolu
  69. Bitlis
  70. Bingöl
  71. Bilecik
  72. Balıkesir
  73. Aydın
  74. Artvin
  75. Antalya
  76. Ankara
  77. Amasya
  78. Ağrı
  79. Afyon
  80. Adıyaman
  81. Adana
  82. Diyanet İşleri Başkanlığı
  83. Bayram namazı saatleri
  84. Kurban bayramı
  85. 2019

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