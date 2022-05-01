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Oruç Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saati:
Oruç

Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saati:

2 Mayıs Pazartesi bayram namazı saati | Mübarek ramazan ayı sona eriyor. Bayramın birinci günü 81 ilde camilere mescitlere akın edecek olanlar ise bayram namazının saatini araştırıyor. Peki, hangi ilde saat kaçta bayram namazı kılınacak? İstanbul bayram namazı saati | Ankara bayram namazı saati:

Yeniakit Publisher
2022-05-01 12:58:00 -
Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saati:

2 Nisan’da başlayan ramazan ayının son orucu tutuluyor. 2 Mayıs Pazartesi sabahı milyonlar bayram namazı kılacak. Bu sebeple hangi ilde saat kaçta bayram namazı kılınacağı araştırılıyor. İl il bayram namazı vakti:

Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saati:

Adana: 06.14, Adıyaman: 06.02, Afyonkarahisar: 06.31, Ağrı: 05.40, Aksaray: 06.18, Amasya: 06.07, Ankara: 06.20, Antalya: 06.33, Ardahan: 05.39, Artvin: 05.42, Aydın: 06.43, Balıkesir: 06.40, Bartın: 06.20, Batman: 05.50, Bayburt: 05.50, Bilecik: 06.31, Bingöl: 05.51, Bitlis: 05.45, Bolu: 06.24, Burdur: 06.34, Bursa: 06.35, Çanakkale: 06.46, Çankırı: 06.16, Çorum: 06.11, Denizli: 06.38, Diyarbakır: 05.54, Düzce: 06.26, Edirne: 06.43, Elazığ: 05.57, Erzincan: 05.54, Erzurum: 05.46, Eskişehir: 06.30, Gaziantep: 06.06, Giresun: 05.56, Gümüşhane: 05.53, Hakkari: 05.40, Hatay: 06.12, Iğdır: 05.35, Isparta: 06.32, İstanbul: 06.34, İzmir: 06.45, Kahramanmaraş: 06.07, Karabük: 06.19, Karaman: 06.23, Kars: 05.38, Kastamonu: 06.14, Kayseri: 06.11, Kilis: 06.08, Kırıkkale: 06.18, Kırklareli: 06.40, Kırşehir: 06.16, Kocaeli: 06.31, Konya: 06.25, Kütahya: 06.32, Malatya: 06.01, Manisa: 06.44, Mardin: 05.52, Mersin: 06.17, Muğla: 06.42, Muş: 05.47, Nevşehir: 06.15, Niğde: 06.16, Ordu: 05.58, Osmaniye: 06.11, Rize: 05.48, Sakarya: 06.29, Samsun: 06.04, Siirt: 05.47, Sinop: 06.08, Sivas: 06.04, Şanlıurfa: 06.00, Şırnak: 05.45, Tekirdağ: 06.40, Tokat: 06.05, Trabzon: 05.51, Tunceli: 05.55, Uşak: 06.36, Van: 05.40, Yalova: 06.33, Yozgat: 06.12, Zonguldak: 06.22

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.24, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.15, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.12, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.12'de eda edilecek.

Bayram namazı mesajları 2022 | En güzel bayram namazı mesajları güncel | Uzun bayram mesajı sözleri
Bayram namazı mesajları 2022 | En güzel bayram namazı mesajları güncel | Uzun bayram mesajı sözleri

Oruç

Bayram namazı mesajları 2022 | En güzel bayram namazı mesajları güncel | Uzun bayram mesajı sözleri

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