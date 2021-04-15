Geçtiğimiz yıl ramazan bayramında camilerde bayram namazı kılınmadı. Vatandaşlar bu sene bayram namazının kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Konu hakkında önemli bir açıklama geldi. Peki, bayram namazı kılınacak mı?

Bayram namazı kılınacak mı? Bu sene bayram namazı kılınır mı?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, milyonların merak ettiği bayram namazı konusunda açıklamalarda bulundu. Erbaş, “Şu an camilerimizde nasıl cuma namazları kılıyorsak bayram namazları da kılınacak inşallah. Aksi bir durum olmazsa yani vakalar yükselmezse. Vakaların bu ramazanda düşeceğini umut ediyorum. Bu, milletimizin alacağı tedbirlerle doğru orantılı. Millet olarak teravihten taviz verdik mesela. Teravihi, o güzelliği camilerde yaşayamayacağız. Teravihten fedakarlık eden bu millet başka şeylerden de fedakarlık etmeli. İki bayram yapalım inşallah. Biri ramazan bayramı olsun, diğeri de salgından kurtuluşumuzun bayramı olsun” dedi.