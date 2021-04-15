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Oruç Bayram namazı kılınacak mı? Bu sene bayram namazı kılınır mı?
Oruç

Bayram namazı kılınacak mı? Bu sene bayram namazı kılınır mı?

Diyanet bayram namazı kararı | Mübarek ramazan ayı koronavirüs salgınındaki artış sebebiyle kısmi kapanma dönemine denk gelmiş oldu. Vaka sayıları sebebiyle ülkemizde teravih namazları camilerde kılınamıyor. Vatandaşlar aynı durumun bayram namazı için de geçerli olup olmayacağını araştırıyor. Peki, bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı kararı verildi mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 18:41:00 -
Bayram namazı kılınacak mı? Bu sene bayram namazı kılınır mı?

Geçtiğimiz yıl ramazan bayramında camilerde bayram namazı kılınmadı. Vatandaşlar bu sene bayram namazının kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Konu hakkında önemli bir açıklama geldi. Peki, bayram namazı kılınacak mı?

Bayram namazı kılınacak mı? Bu sene bayram namazı kılınır mı?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, milyonların merak ettiği bayram namazı konusunda açıklamalarda bulundu. Erbaş, “Şu an camilerimizde nasıl cuma namazları kılıyorsak bayram namazları da kılınacak inşallah. Aksi bir durum olmazsa yani vakalar yükselmezse. Vakaların bu ramazanda düşeceğini umut ediyorum. Bu, milletimizin alacağı tedbirlerle doğru orantılı. Millet olarak teravihten taviz verdik mesela. Teravihi, o güzelliği camilerde yaşayamayacağız. Teravihten fedakarlık eden bu millet başka şeylerden de fedakarlık etmeli. İki bayram yapalım inşallah. Biri ramazan bayramı olsun, diğeri de salgından kurtuluşumuzun bayramı olsun” dedi.

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