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Oruç Bayram namazı kaç rekattır kaç tekbirdir? Bayram namazı nasıl kılınır?
Oruç

Bayram namazı kaç rekattır kaç tekbirdir? Bayram namazı nasıl kılınır?

Ramazan bayramı namazı nasıl kılınır? Ramazan bayramı 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. 2 Mayıs Pazartesi sabahı 81 ilde tüm camilerde bayram namazı kılınacak. Bayram namazına gitmeden önce pek çok kişi ‘Bayram namazı nasıl kılınır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Bayram namazı kaç rekat? Bayram namazına nasıl niyet edilir?

Yeniakit Publisher
2022-04-22 17:16:00 -
Bayram namazı kaç rekattır kaç tekbirdir? Bayram namazı nasıl kılınır?

Mübarek ramazan ayı 2 Nisan’da başladı. Ramazanın ardından 2 Mayıs’ta bayramla birlikte şevval ayı başlayacak. Bayramda camilere akın edecek olanlar ise bayram namazının nasıl kılındığını araştırmaya başladı. Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı kaç rekattır kaç tekbirdir? Bayram namazı nasıl kılınır?

Namaza başlamadan önce mutlaka niyet edilmelidir. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak  1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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