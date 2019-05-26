Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihi Belli Oldu

Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül emekli bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödeneceğini söyledi.

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramında ödenen bayram ikramiyeleri bu Ramazan Bayramı öncesi ödenecek. Konuya ilişkin bilgi veren Hacı Ali Hasgül “Türkiye’de yaklaşık 12 milyon emeklimiz var. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilerimize bayram ikramiyesi ödenmekte. Bu Ramazan Bayramı öncesi 31 Mayıs’ta emeklilerimizin hesabına 1000 TL bayram ikramiyesi yatacak. Geçen yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiyeler iki güne yayılarak ödenmişti. Geçen senenin aksine bu yılki ödemeler tüm emekli ve hak sahiplerine aynı gün yapılacak. Yani SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri ve hak sahipleri 31 Mayısta bayram ikramiyelerini alacak. 4 Haziran Salı günü başlayacak bayram tatilinin 9 güne uzatılması ile bayram tatili öncesi tüm emeklilerimizin ikramiye ödemesi yapılmış olacak.” dedi.

Bayram ikramiyesinden kimlerin faydalanacağını da açıklayan Hasgül; “Bayram ikramiyesinden faydalanabilmek için ödemenin yapıldığı tarihte yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı -bunun içinde dul ve yetim aylığı da var- ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri bağlanmış olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesinden faydalanacaklardır.” diye sözlerini sürdürdü. İlk defa aylık bağlananlar için Ramazan ikramiyesinden faydalanma koşulları hakkında da bilgi veren Hacı Ali Hasgül “İlk defa aylık bağlanan emekliler için ise ikramiye ödeme koşulu aylık bağlanma süresine göre değişmektedir. Yani mayıs ayına kadar aylık bağlanan emeklilerimize ramazan bayram ikramiyesi ödemesi yapılacakken haziran ayında emekli olma koşulunu sağlayan emekleriniz için ise ilk ikramiye ödemesi Kurban Bayramında yapılacaktır. Bu amaçla vatandaşlarımızın Ramazan Bayram ikramiyesi hakkından faydalanabilmeleri için mayıs ayı öncesi aylık bağlanma talebinde bulunan ve aylık bağlanmasına engel bir durumu olmayan emeklilik aylık talepleri personelimizin özverili çalışması ile sonuçlandırıldı. Hak sahiplerine yapılacak bayram ikramiyesi oranını konusuna da değinen Hasgül “Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödemesi yapılmakta. Bu da şu anlama geliyor: Eğer ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si bağlanmış olan eşe 500 lira; yüzde 75’i bağlanmış eşe ise 750 TL ikramiye ödemesi yapılmakta. Hak sahibi çocuklarda ise ölen kişinin ailesinin yüzde 25’i bağlanan 250 TL; yüzde ellisi bağlanan çocuğa ise 500 TL ödeme yapılacaktır.Sürekli iş göremezlik alanlarda ise ikramiye ödeme tutarı sürekli iş göremezlik oranına göre belirlenmektedir. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı %40 olan emeklilerimiz için 400 TL bayram ikramiyesi ödenecektir.” diye sözlerini sürdüren Hasgül birden fazla aylık alan emekli ve hak sahipleri için en yüksek ödemeye imkan veren aylık üzerinden ikramiye ödemesi yapılacağını da belirtti.