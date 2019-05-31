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Bayram için yola çıkanlara “üzüm yaprağı” hediye edildi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bayram tatili için yola çıkan sürücülere ilçe protokolü üzüm yaprağı ve üzüm sirkesi hediye edilirken, çocuklara sürücü seyahat karnesi verildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 23:53
Bayram için yola çıkanlara “üzüm yaprağı” hediye edildi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bayram tatili için yola çıkan sürücülere ilçe protokolü üzüm yaprağı ve üzüm sirkesi hediye edilirken, çocuklara sürücü seyahat karnesi verildi.


Tokat’ın Reşadiye ilçesinde gece saatlerinde ilçe protokolü uluslararası D-100 karayolundan geçen sürücülere çeşitli hediyeler takdim etti. Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan, İlçe Jandarma Komutanı Emre Çelebi ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerine yaprak ve üzüm sirkesi çocuklara ise sürücü seyahat karnesi verildi. Erbaa Kaymakamı Karacan, 9 günlük bayram tatili dolayısı ile vatandaşların seyahate çıktığını ifade ederek, “Erbaa’da D-100 yolu üzerinde. İstanbul- Van yolu üzerinde. İstanbul-İran üzerinde bir geçiş noktası olduğu için trafik yoğunluğumuz var. Bununla ilgili olarak da sayın belediye başkanımız, başsavcımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımızla beraber hem uygulamaya katılalım hem yola çıkan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim, hem de Erbaa’mızı tanıtıcı ürünleri hediye edelim bayram hediyesi olarak kabul etsinler diye hep beraber böyle bir çalışma yaptı.” dedi.


Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise hem vatandaşları uyarıp hem de bayramlarını kutlamak amacıyla çeşitli hediyeler takdim ettiklerini ifade ederek, “Hem de coğrafi olarak tescillenmiş ürünümüzü de takdim edelim istedik. İnşallah bu bayram tatili süreci, kazasız belasız şekilde bütün vatandaşlarımız memleketlerine, daha sonra da çalıştıkları şehirlere tekrar dönerler temennisiyle herkese iyi bayramlar diliyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 23:53
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