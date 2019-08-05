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Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

Kilis’te, Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 26 bini bulurken, sınır hattında yoğunluk sürüyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:27
Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

Kilis’te, Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 26 bini bulurken, sınır hattında yoğunluk sürüyor.


Gece saatlerinden itibaren Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’na gelerek sıraya giren Suriyeliler,Kurban Bayramı için ülkesine gitmek yoğunluk oluşturdu. Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı için Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkelerine geçiyor. Suriyeli göçmenler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus, El Bab ve diğer şehirlerine gidiyor.


Suriyeliler, Özgür Suriye Ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile terörden temizlenen bölgelere gidiyor. Suriyeliler, bu bölgelerin dışında kalan Haseki, Kamışlı, Rakka ile Deyrizor bölgelerine de gidiyor. Bugün sabah itibariyle ülkesine geçen Suriyelilerin sayısı 26 bine ulaştı.



Aşırı sıcaklara rağmen ülkelerine gidiyor


Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, 40 dereceye yaklaşan sıcak havaya ve zorlu şartlara rağmen ülkelerine gidiyor. Suriyeliler, Kurban Bayramı için ülkelerine giderken yanlarında yakınlarına hediyeler de götürüyor. Bazı mülteciler ise eşyalarını taşımakta güçlük çekiyor.


Suriyelilerin ülkelerine Kurban Bayramı için gidişleri 9 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:27
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