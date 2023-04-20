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Yemek Tarifleri Bayram için kolay nefis börek tarifi! Bayram sabahı hazırlanacak börek tarifi:
Yemek Tarifleri

Bayram için kolay nefis börek tarifi! Bayram sabahı hazırlanacak börek tarifi:

Yeniakit Publisher
2023-04-20 16:14:00 -
Bayram için kolay nefis börek tarifi! Bayram sabahı hazırlanacak börek tarifi:

Bayramlar tüm ailenin bir araya geldiği özel günlerdir. Bu anlamlı günlerde ise çeşit çeşit ikramlıklar hazırlanır. Bayram günü için börek hazırlama işine sona bırakanlar ise pratik tarifler araştırıyor. İşte, kolay börek tarifi:

On bir ayın sultanı huzuruyla tüm dünyayı sardı. Ramazanın ardından ise bu kez bayram heyecanı yaşanmaya başladı. Bayram ziyaretleri için ikramlık hazırlamak isteyenler ise hem leziz hem kolay börek tariflerini araştırmaya başladı. İşte, denenmiş tam ölçülü börek tarifi....

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı ılık su
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Aldığı kadar un

İç harcı için:

  • Beyaz peynir ve maydanoz

Açmak için

  • 1 paket mısır nişastası

Kolay börek nasıl yapılır?

Bir yoğurma kabının içerisine yumurta, su, süt, yoğurt, yağ, tuz, kabartma tozu alın. Unu ise azar azar ekleyerek bir hamur oluşturun. Hamurun kulak memesi kıvamında olması gerekiyor.
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Hamurun üzerini örtün ve dinlendirmeye bırakın.

Yarım saatin sonunda hamuru 20 bezeye bölün.

Bir kasenin içerisine bir miktar un ve bir miktar nişasta alıp karıştırın,

20 bezeyi nişasta-un karışımını kullanarak açın.

10 kat yufkayı açınça hepsini üst süte tepsiye alın.

Ardından peynir-maydanoz karışımı yufkaların üzerine yerleştirin.

Sonrasında 10 kat yufka yine tepsiye dizin.

Böreği arzu ettiğiniz gibi bıçakla kesin.

Börek fırına girmeden önce 1,5 su bardağı sıvı yağı üzerine gezdirin.

Ardından önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında böreği üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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