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"Bayram evini hüzün evine dönüştürmeyelim"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu:- "Bayram evini hüzün, keder evine dönüştürmeyelim. Trafik kurallarına ve yollardaki ekiplerimizin uyarılarına mutlaka vatandaşlarımız uysun"

04 Haziran 2019 Salı 12:11
"Bayram evini hüzün evine dönüştürmeyelim"

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bayram dolayısıyla yola çıkan vatandaşlardan trafik kurallarına ve yollardaki ekiplerin uyarılarına uymaları isteyerek, "Bayram evini hüzün, keder evine dönüştürmeyelim." dedi.

Karaloğlu, Antalya Valiliği'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde, kamu kurum temsilcileri bayramlaştı.

Gazetecilerin de bayramını kutlayan Karaloğlu, bayramın İslam alemine ve Türkiye'ye huzur, mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Antalya'nın bir turizm kenti olduğunu belirten Karaloğlu, "Tatiller uzadıkça Antalya'nın nüfusu da artıyor. Tatillerini şehrimizde geçiren çok sayıda yerli ve yabancı misafirlerimiz var, ilin valisi olarak 'Hoş geldiniz' diyorum. Onlar da tatillerini Antalya'mızda huzur içerisinde tamamlar ve ülkelerine, şehirlerine dönerler diye temenni ediyoruz." diye konuştu.

Tatil uzadıkça yollardaki yoğunluğun da arttığına işaret eden Karaloğlu, kendisinin de son iki gündür yollarda denetimler yaparak, vatandaşları uyardığını hatırlattı.

Kimsenin yorgun ve uykusuz yola çıkmaması gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, "Yarım saat, bir saat geç varsın ama sağ salim varsınlar varacakları yerlere. Bayram evini hüzün, keder evine dönüştürmeyelim. Trafik kurallarına ve yollardaki ekiplerimizin uyarılarına mutlaka vatandaşlarımız uysun." dedi.

Bayram dolayısıyla gerek kamu kuruluşlarının gerekse belediyelerin gerekli tedbirleri aldığına değinen Karaloğlu, şehir içinde herhangi bir sorunun bulunmadığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 12:11
  1. Ramazan Bayramı
  2. trafik
  3. Vali Münir Karaloğlu

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