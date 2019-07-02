Bayram ediyor Gazetemiz okurlarından Mustafa Demir, "Bayram ediyor" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

Mustafa Demir/İstanbul Bir gaflet darbesi vurdu da geçti Sevinerek Batı bayram ediyor Bağ ile bahçeyi kırdı da geçti Gör çakalı iti bayram ediyor * Kına yaksın şimdi ele uyanlar Nefisteki sahte dile uyanlar Teröre dinsize bile uyanlar Piresiyle biti bayram ediyor * Sümbül boyun bükmüş güller perişan Ne söyleyeyim şimdi diller perişan Bir çıkmaz sokakta yollar perişan Dikeniyle otu bayram ediyor * Ahmak dost akıla düşman demişler Şeytana uyanlar pişman demişler Gel gör ki şimdi ne halt yemişler Han yıkılmış çatı bayram ediyor

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