Bayram ediyor
Gazetemiz okurlarından Mustafa Demir, "Bayram ediyor" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.02 Temmuz 2019 Salı 13:25
Mustafa Demir/İstanbul
Bir gaflet darbesi vurdu da geçti
Sevinerek Batı bayram ediyor
Bağ ile bahçeyi kırdı da geçti
Gör çakalı iti bayram ediyor
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Kına yaksın şimdi ele uyanlar
Nefisteki sahte dile uyanlar
Teröre dinsize bile uyanlar
Piresiyle biti bayram ediyor
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Sümbül boyun bükmüş güller perişan
Ne söyleyeyim şimdi diller perişan
Bir çıkmaz sokakta yollar perişan
Dikeniyle otu bayram ediyor
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Ahmak dost akıla düşman demişler
Şeytana uyanlar pişman demişler
Gel gör ki şimdi ne halt yemişler
Han yıkılmış çatı bayram ediyor
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