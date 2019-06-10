0553 313 94 23

Bayram dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden çift, Erzincan’da son yolculuklarına uğurlandı

Yozgat-Ankara karayolu Sarayköyü mevkiindeki Demirci Köprüsünden dere yatağına uçan otomobilde hayatını kaybeden Asan çifti memleketleri Erzincan’da son yolculuklarına uğurlandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:18
Bayram dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden çift, Erzincan’da son yolculuklarına uğurlandı

Yozgat-Ankara karayolu Sarayköyü mevkiindeki Demirci Köprüsünden dere yatağına uçan otomobilde hayatını kaybeden Asan çifti memleketleri Erzincan’da son yolculuklarına uğurlandı. Kazada anne ve babasını kaybeden 4 yaşındaki kız çocuğu ise hastanede yaşam mücadelesini sürdürüyor.


Edinilen bilgiye göre, dün Yozgat-Ankara Karayolu Saray köyü yakınlarında meydana gelen kazada Oğuz Asan yönetimindeki 34 FD 9137 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yaklaşık 20 metre yükseklikteki Demirci Köprüsünden aşağı düştü. Kazada sürücü Oğuz Asan (33) ve eşi Ayşe Asan (31) olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları Zeynep Asan’ın (4) ise ağır yaralı olarak Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına düşen araçta bulunan sürücü Oğuz Asan ve eşi Ayşe Asan’ın cenazelerini olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri dere yatağından güçlükle çıkarttılar.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ailenin bayram tatili dönüş yolunda oldukları ve Erzincan’dan Ankara’ya gittikleri öğrenildi.



“Asan çifti son yolculuklarına uğurlandı”


Trafik kazasında hayatını kaybeden Asan çifti, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığında toprağa verildi.


Terzibaba Camisinde kılınan cenaze namazına çok sayıda Erzincanlı katıldı. Asan çiftinin yakınları gözyaşlarına boğularak ağıtlar yaktı.



“Ayşe Asan’ın 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı”


Kazada eşiyle birlikte hayatını kaybeden bir çocuk annesi Ayşe Asan’ın ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. 9 günlük bayram tatili için Erzincan’a gelen Asan çiftinin bayramın son günü ikamet ettikleri Ankara’ya dönmek için yola çıktıkları belirtildi. Hayatını kaybeden Oğuz Asan’ın Ankara’da Danıştay’da memur olarak çalıştığı, Ayşe Asan’ın da Milli Eğitim’de görev yaptığı kaydedildi.


Kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki Zeynep Asan’ın ise hastanede yaşam mücadelesi sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    1. Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    2. Kapuz Plajı Sosyal Tesisleri hizmete..
    3. Artvin 'akılcı antibiyotik..
    4. Zonguldak’ta 16. Karaelmas Kültür ve..
    5. R4 Dünya Rafting Şampiyonası
    6. Malkoç: “Kamu hizmetlerinin deniz..
    7. Trump dümeni kırdı! "Çin ilerleme..
    8. Batman’da traktör devrildi: 1 ölü
    9. Turizmde ziyaretçi bereketi
    10. IKBY yeni Başkanı Neçirvan Barzani..
    11. Spot piyasada elektrik fiyatları
    12. Ejder pisti tamamlanıyor
    13. Gültak, 15 milyon liralık borçlanma..
    14. Gazişehir Gaziantep'e sportif direktör
    15. İBB yaz izci kampı kayıtları başladı
    16. Kaynarca’da asfalt çalışmaları sürüyor
    17. Burak Yılmaz’dan esprili ’fırça’..
    18. Uşaklılar çevre için yürüdü
    19. Yunus Emre Enstitüsü 10. İstişare ve..
    20. CHP'den Milli Eğitim Bakanlığına çağrı
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."