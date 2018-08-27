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 Dolar kuru en son ne kadar oldu? | Bayram sonrası piyasalarda son durum!

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. 9 günlük Kurban Bayram tatilinin ardından 27 Ağustos Pazartesi piyasalar açıldı. Bayram sonrası piyasalar ne durumda? Dolar ve euro haftanın ilk iş gününe kaç TL’den başladı?

27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:56
 Dolar kuru en son ne kadar oldu? | Bayram sonrası piyasalarda son durum!

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. 9 günlük Kurban Bayram tatilinin ardından 27 Ağustos Pazartesi piyasalar açıldı. Bayram sonrası piyasalar ne durumda? Dolar ve euro haftanın ilk iş gününe kaç TL’den başladı?

27 Ağustos dolar ve euro fiyatlarında son durum ne? ABD ile Türkiye arasında yaşanan Papaz Brunson krizinin ardından yaşanan ekonomik saldırılarla hareketli günler geçiren döviz kurları, bayram tatili ile birlikte belli bir noktada sabitlenmiş ve dolar ile euro fiyatları düşüş göstermişti. 9 günlük Kurban Bayram tatilinin bitmesinin ardından bugün yani 27 Ağustos Pazartesi piyasaların açıldı. Yine en çok konuşulan konuların başında dolar ve euro geldi. İşte bayram sonrası haftanın ilk iş günü dolar, eurodan ilk rakamlar.

Piyasalar bayram tatili sonrası yeni haftaya sakin başladı.Dolar/TL bankalararası piyasada 6 lira civarında hareket ediyor. 12 Ağustos'ta 7 liranın üzerine çıkan dolar, atılan adımlar sonrası yönünü aşağı çevirdi. Euro/TL de 7 liranın hemen altında seyrediyor.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:56
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