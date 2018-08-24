Bayram dönüşleri başladı! İstanbul yolu kilitlendi

Bayram tatiline çıkan ve dönüşü tatilin son gününe bırakmayıp, erken yollara çıkan tatilciler, TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyruğunun oluşmasına neden oldu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği TEM’de vatandaşlar, mola vererek trafiğin açılmasını bekledi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin geri dönüşleri erken başladı. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’ndeki illerle diğer merkezlere dönüşe geçenlerin oluşturduğu yoğunluk TEM’de yine uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Yoğunluğun arttığı TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde vatandaşlar, yolda ilerlemekte zorluk çekti. Akşam saatlerinden itibaren yoğun arttığı TEM Otoyolu’nda bayram tatilinin bitmesine 2 gün kala zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Vatandaşlar, yoğunluğun azalmasını beklemek için dinlenme tesislerinde ve yol kenarlarında mola verdi. Yolda denetimlerini sürdüren polis ekipleri, yol kenarında bekleyen vatandaşları, kazaya sebep olabilecekleri konusunda uyararak, yola devam etmelerini istedi.