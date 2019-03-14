Bayram: Çanakkale kahramanlarını kendimize rol model edinmemiz gerekiyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Bayram, “Çanakkale’den, Kurtuluş Savaşı’ndan çıkarmamız gereken en önemli derslerden biri de oradaki yürekli insanları kendimize örnek edinmektir. O kahramanları kendimize rol model edinmemiz gerekiyor” dedi.

Çanakkale Şehitlerini Anma ve İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesinde "Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Konseri" düzenlendi. Prof. Dr. Yavuz Bayram ile Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydın’ın konuk konuşmacı olarak katıldığı konser programında sevilen eserler, sanatçılar tarafından icra edildi. Proje Danışmanlığını Kemal Yurt’un, Koordinatörlüğünü ise Prof. Dr. Ahmet Çakır’ın üstlendiği konserde “Çanakkale İçinde”, “Yanık Ömer”, “Hey Onbeşli” gibi sevilen türküler seslendirildi.







“Anadolu dünyanın kalbidir, merkezidir”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Batuk, akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin takip ettiği konser programında “Çanakkale” konulu bir konuşma yapan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydın, “Türkler 11. yüzyıldan itibaren Anadolu coğrafyasına hâkim oldu. Bu coğrafya zor bir coğrafya. Anadolu dünyanın kalbidir, merkezidir. Bu coğrafyada var olan uygarlıklar fazla uzun ömürlü olamamış, çünkü burası savaş meydanı durumundadır. Türklerin buraya gelmesinden sonra bir değişim söz konusu olmuştur. Türk milleti kanıyla canıyla burayı yurt edinmiş, bedelini ödemiş ve bedel ödemeye halen devam etmektedir” diye konuştu.







“Çanakkale’de iman ve cesaret, teknolojiye galip geldi”

Çanakkale cephesinin içerisinde yer aldığı 1. Dünya Savaşı’na Osmanlı Devleti’nin katılma sürecini aktaran Aydın, “Çanakkale, savaşın en önemli cephelerinden biridir ve İtilaf Devletleri kanadında açılıp açılmaması noktasında tereddüt yaşanmıştır. Rusya’ya yardım amacıyla açılan bu cepheyi geçemeyeceklerini anlayınca 25 Nisan’da karaya asker çıkardılar. Göğüs göğüse mücadeleler, havada çarpışan kurşunlar, 8 metreye kadar düşen siperler ve destanımsı bir savunma… Sonuçta bu savaşlar, Müslüman Türk askerinin zaferiyle sonuçlandı. Burada iman, şecaat, kahramanlık, cesaret, sebahat; teknolojiye galip geldi. Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Refet Bele gibi isimler burada görev aldı. Bir nevi Çanakkale, Kurtuluş Savaşı’na öncülük edecek Türk komuta kademesinin ve Türk askerinin başarısı olarak tarihe geçti” ifadelerini kullandı.







“Çanakkale Şehitlerine’ şiiri olmasaydı Çanakkale ruhunu bulamazdık”

Programda “Şiirde Çanakkale ve Milli Mücadele” konulu bir konuşma yapan Prof. Dr. Yavuz Bayram ise, “Tarih kitaplarında yanlışlar ve eksiklikler vardır ama türkülerde yoktur. Bunların hepsi gerçektir. Bir ruhu ayakta tutan sanattır. Mehmet Akif’in ‘Çanakkale Şehitlerine’ şiiri olmasaydı biz bugün o ruhu bulamazdık. İstiklal Marşı olmasaydı, Milli Mücadele’nin anlamı aynı şekliyle kalamazdı. Çanakkale’den, Kurtuluş Savaşı’ndan çıkarmamız gereken en önemli derslerden biri de oradaki yürekli insanları kendimize örnek edinmektir. O kahramanları kendimize rol model edinmemiz gerekiyor. Bu insanların kanlarıyla, canlarıyla emanet ettiği ülkeye sahip çıkmamız için hamasi söylemlerle yetinmememiz gerekiyor. Milli değerler çok önemli. Bu değerlere, ekonomiye katkı sağlayan herkes, ecdada layık demektir. İşini iyi yapan bir çaycı, işini iyi yapmayan bir profesörden bu ülke için daha kıymetlidir. 18 Mart’ları unutursak, 15 Temmuz’ları yine yaşarız. Bu nedenle bunları asla unutmamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Programın sonunda İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Batuk tarafından; Koordinatör Prof. Dr. Ahmet Çakır, Proje Danışmanı Kemal Yurt, konuşmacılar Prof. Dr. Yavuz Bayram ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydın’a fidan sertifikası takdim edildi.