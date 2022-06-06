Samsunspor teknik direktörlük konusunda Bayram Bektaş ile yaptığı görüşmeler sonucu 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yeni sezonda Bayram Bektaş ile yola devam edecek olan 1. Lig takımlarından Samsunspor’un yeni hocası internet üzerinden araştırılan konular arasına girdi. Peki Bayram Bektaş kimdir? Bayram Bektaş çalıştırdığı takımlar!

Bayram Bektaş kimdir?

Bayram Bektaş, 24 Şubat 1974 tarihinde Trabzon'da doğdu. Türk eski futbolcu ve futbol antrenörüdür. Futbola Fransa'da Auxerre altyapısında başladı. Türkiye'deki kariyerine ve profesyonel hayata ise Bilecikspor'da başladı. Bir sezon Bilecikspor'da oynadıktan sonra 1995 yılında Sarıyer'e transfer oldu. 2 sezon sonra 1997 yılında Antalyaspor'a geçti. Burada geçirdiği 1 yılın ardından ise Altay'a transfer oldu. Altay'da oynadığı bir sezonda gösterdiği performansla Beşiktaş'ın dikkatini çekti ve sezon sonunda takım arkadaşı Murat Alaçayır ile beraber Beşiktaş'a transfer oldu.

1999-2003 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giydi ve 100.yıl şampiyonluğu kadrosunda yer aldı. 2003 yılında Trabzonspor'a transfer oldu ancak yarım sezonda bir maça bile çıkamadan devre arasında Konyaspor'a transfer oldu. 2004-05 sezonunu da bu takımda geçirirken sezon sonunda Kocaelispor'a transfer oldu. 2005-07 yılları arasında Kocaelispor'da oynayan Bayram sakatlıklar sebebiyle 2007 yılında 33 yaşındayken futbol hayatına nokta koydu.

Bayram Bektaş hangi takımda görev aldı?

2007 yılında Sivasspor idari menajerliğine getirildi. 2010 yılında ise Bucaspor'da Bülent Uygun'un yardımcılığını yaptı. Bülent Uygun'un istifa edip Eskişehirspor'a geçmesiyle Eskişehirspor'da çalışmaya başladı. 2011 yılında Bülent Uygun'un görevine son verilmesine rağmen yerine getirilen Michael Skibbe'nin yardımcılığını yapmaya devam eden Bektaş, 2011 yılında buradan ayrıldı ve 2012 yılında Bülent Uygun'un çalıştırdığı Elazığspor'da yardımcı antrenörlüğe başladı.

2013 yılında Uygun'un görevinden ayrılması nedeniyle ayrılan Bektaş, 2013-14 sezon öncesi Gaziantepspor'un yardımcı antrenörlüğüne getirildi. Bu takımdan da Bülent Uygun'un ayrılmasının ardından 2013 yılının Aralık ayında ise Bülent Uygun'un Katar Ligi ekiplerinden Umm-Salal SC teknik direktörü olmasıyla yardımcı antrenör oldu.24.05.2015 Tarihinde Elazığspor Profesyonel Takım Antrenörlüğüne getirildi.Bayram Bektaş 07.12.2015 tarihinde kendisini 1.5 yıllığına Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’a bağlayan imzayı atmıştır. Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, teknik direktörlük için Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştı. Bayram Beştaş, 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor ile el sıkıştı.