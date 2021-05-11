Bayram baklavası ne zaman yapılır?
Baklava kaç gün önce yapılır? Baklava açmak isteyenler tatlının bayramdan kaç gün öncesinde açılması gerektiğini merak ediliyor. Baklava kaç gün dayanır?
Bayram sofrası için baklava hazırlamak isteyenler kaç gün önceden hazırlıklara başlanılması gerektiğini araştırıyor. Peki, baklava bayramdan kaç gün açılır?
Bayram baklavası ne zaman yapılır?
Bayramda leziz baklavalar yemek isteyenler, kıyır kıyır ev baklavasının kaç gün öncesinden açılması gerektiğini merak ediyor. Genellikle hanımlar baklavalarını arefe günü açıp şerbetler, ertesi gün de ikram eder. Vaktiniz yok ise baklavayı önceden açıp bayram sabahı da şerbetleyebilirsiniz. Baklavayı pişirdikten sonra üzerini örtüp serin ve kuru bir yerde 3-5 gün saklayabilirsiniz. Ancak süreyi uzatırsanız hamur bayatlayacaktır.