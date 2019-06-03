Bayram Arefesinde duygusal şehitlik ziyareti

Ramazan Bayramı öncesinde,Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve şehir protokolü Ahmet Tozluklu Şehitliğini ziyaret ederek dua etti.

Arefe gününde Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği’ne yapılan ziyarete Vali Akın’ın yanı sıra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Alb. Ferhat Kuran, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, jandarma ve emniyet teşkilatı mensupları ile şehit yakınları katıldı.

Okunan Kuran-ı Kerim ve İl Müftüsü Mehmet Yaman’ın yaptığı duanın ardından Vali İbrahim Akın ve il protokolü şehit kabirlerini ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyareti sonrasında açıklamada bulunan Vali Akın, rahmet ve mağrifet ayı olan Ramazan ayının son gününe gelerek Ramazan Bayramına erişmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bayramlarda yardımlaşma ve dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığını belirten Vali Akın, “Onların bizlere emanetleri olan aileleri ile yine burada bir araya geldik. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzuru ve birliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi için ilgili kurumlarımız ile bütün tedbirlerimizi aldık."dedi.

Ahmet Tozluklu Şehitliğinde düzenlenen program duanın ardından şehitlerin kabirlerinin ziyaret edilmesi ve karanfil bırakılmasıyla son buldu.