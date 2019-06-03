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Bayram alışverişinden dönen baba ile kızı kazada hayatını kaybetti

Tokat çevre yolu kavşağında meydana gelen kazada bayram alışverişinden dönen aileden 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:13
Bayram alışverişinden dönen baba ile kızı kazada hayatını kaybetti

Tokat çevre yolu kavşağında meydana gelen kazada bayram alışverişinden dönen aileden 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat - Sivas Karayolu Geyraz Mahallesi çevre yolundan karşı yöne geçmek isteyen M.Ş. idaresindeki 60 H 0079 plakalı minibüs, Sivas istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki 60 AAT 262 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle çevre yolunda bordür taşlarına çarparak yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü A.K. hafif şekilde yaralanırken, çarpmanın etkisiyle baba Musa Yılmaz (81) ile kızı Nurhan Yılmaz (58) araçta sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ile kızının hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayı duyarak olay yerine akın eden yakınları gözyaşlarına boğuldu. Trafik ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken cenazelerin araçtan çıkarılması için çalışma başlatıldı.


Şehir içi halk minibüsü şoförü gözaltına alınırken, kazada ölen baba kızın bayram alışverişinden köylerine döndüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:13
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