"Bayraktar"lar ilk kez aynı görevde yer aldı

Mavi Vatan-2019 Tatbikatı'nın Ege Denizi safhasında, TCG Bayraktar gemisi ile silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 ilk kez birlikte görev yaptı.

Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı icra edilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden 7. gününde devam ediyor.

Tatbikatın, Ege Denizi'nde planlanan Foça'dan İzmir Körfezi açıklarındaki Hekim Adası'na çıkarma harekatı tamamlandı.

Harekat planına göre, tank ve zırhlı araçları taşıyan çıkarma gemileri, mayınlardan temizlenen Hekim Adası kıyısına ulaştı. Bu esnada, senaryo gereği düşman kuvvetleriyle ilk sıcak temas sağlandı.

Bu sırada, TCG Bayraktar gemisinde bulunan SİHA Bayraktar TB2'den alınan görüntüler, F-16 savaş uçaklarıyla paylaşıldı. Verilen koordinatlar ise uçaklar tarafından simüle olarak bombalandı.

Böylelikle TCG Bayraktar ile Bayraktar TB2 ilk kez birlikte görev icra etti.

Savaş uçaklarının ardından T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif ile AS 532 Genel Maksat helikopterleri tatbikat alanına geldi.

Genel Maksat helikopteri, TCG Bayraktar gemisinden amfibi deniz piyade birliklerini alarak Hekim Adası'na bıraktı.

Daha sonra, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin ile Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, TCG Bayraktar gemisinin köprü üstünden tatbikata katılan tüm birlikleri selamladı.

Tatbikata, MİLGEM Projesi kapsamında üretilen ilk yerli gemi TCG Heybeliada korveti de katıldı.

Bu arada, tatbikata katılan gemilerin 6-8 Mart'ta çeşitli limanlara ziyarette bulunacağı öğrenildi.